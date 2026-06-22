Prevén inicio de verano en México entre inundaciones y calor extremo

El inicio del verano en México estará acompañado por un escenario meteorológico contrastante, con lluvias muy fuertes en gran parte del occidente y sur del país, así como una nueva onda de calor que impactará entidades del norte, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, advirtió que para este lunes 22 de junio se esperan lluvias intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que al menos otras 15 entidades registrarán precipitaciones de fuertes a muy fuertes que podrían provocar inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y afectaciones urbanas.

Según el pronóstico meteorológico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), diversos sistemas atmosféricos, entre ellos las ondas tropicales número 9 y 10, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas, mantendrán condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio nacional.

El organismo alertó que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y fuertes rachas de viento, por lo que podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Para el Valle de México se espera ambiente fresco durante la mañana y cielo nublado por la tarde, con probabilidad de chubascos tanto en la Ciudad de México como en zonas del Estado de México.

Persistirá la onda de calor

Mientras las lluvias dominan buena parte del territorio nacional, la onda de calor continuará afectando regiones del norte y noroeste del país.

El SMN prevé temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, se esperan valores de entre 35 y 40 grados en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.