Irán creó células secretas en Irak para atacar a sus vecinos del golfo Pérsico

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) ha establecido nuevas células secretas en Irak para llevar a cabo ataques contra países del Golfo que albergan fuerzas estadounidenses, eludiendo las redes de milicias establecidas para evitar ser detectados, según ocho fuentes iraquíes.

Tres o cuatro células, cada una compuesta por unos 10 combatientes chiítas iraquíes de élite, lanzaron al menos siete ataques con drones desde zonas desérticas cercanas a las ciudades meridionales de Basora y Samawa contra objetivos en Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos entre el 20 de abril y el 17 de mayo, de acuerdo con tres testimonios.

Varios de sus miembros procedían de la Resistencia Islámica en Irak, una agrupación de facciones chiítas radicales con miles de combatientes. Sin embargo, según las fuentes, entre las que se incluyen dos oficiales militares iraquíes, otro funcionario de seguridad y cinco comandantes de milicias locales, los nuevos grupos operan al margen de su estructura de mando y rinden cuentas directamente a la Guardia Revolucionaria.

El establecimiento de las nuevas células iraquíes, del que no se había informado anteriormente, refleja un cambio en las tácticas de la Guardia Revolucionaria Islámica destinadas a preservar la capacidad de Irán para proyectar fuerza en toda la región en un momento en que sus grupos armados afines están muy debilitados y sus propios recursos militares y económicos están agotados, dijeron los cinco comandantes de las milicias.

Irak, país de mayoría chiíta, cuenta con numerosas milicias, muchas de las cuales mantienen estrechos vínculos con Teherán. Estas milicias constituyen un pilar fundamental del "Eje de la Resistencia" regional de Irán, que se extiende desde Gaza y el Líbano hasta Yemen e Irak.

Grupos que actúan bajo la bandera de la Resistencia Islámica en Irak se han atribuido la responsabilidad de decenas de ataques con drones y cohetes contra objetivos estadounidenses en el país, lo que ha provocado mortíferos ataques aéreos de represalia, desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. Pero no ha habido una movilización masiva de los aliados de Irán dentro de las fronteras de Irak.

Algunas facciones chiíes influyentes en la región han dado señales desde el año pasado de estar dispuestas a desarmarse y centrarse en la política interna para evitar una escalada del conflicto con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Este hecho podría haber impulsado a la Guardia Revolucionaria a crear grupos bajo su control directo, según Jasim al-Bahadli, general retirado del ejército iraquí, y dos legisladores de la alianza gobernante chií.

Estrategia

Los presidentes de Estados Unidos e Irán firmaron el miércoles un acuerdo provisional para poner fin a la guerra, tras el cual se iniciarán negociaciones sobre temas delicados como el futuro del programa nuclear de Teherán, pero funcionarios iraníes han declarado que el apoyo de Teherán a los "grupos de resistencia" no está sujeto a debate, y el acuerdo no aborda esta cuestión.

Autoridades iraquíes afirmaron que la Guardia Revolucionaria recurrió a estas nuevas células para mantener una negación plausible, desviar la culpa de los principales grupos del país respaldados por Irán y reducir la presión estadounidense sobre Bagdad para que los desarme.