Maestros de la CNTE acuerdan retirar el paro nacional tras pactar con el gobierno

Luego de 20 días de protestas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acepto levantar su plantón del Zócalo capitalino luego de lograr un acuerdo con el gobierno federal; no sin antes asegurar que esta acción no es una derrota, sino el inicio de una nueva etapa para fortalecer su movimiento.

Al mantener su demanda contra el gobierno para la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa, además de exigir mejores condiciones laborales, salarios justos y un sistema de jubilación digno para las y los trabajadores de la educación, el magisterio anunció el fin de semana el levantamiento de su paro nacional.

En un mensaje para el magisterio, los líderes sindicales aseguraron que esta acción es resultado de la consulta con sus bases, para reorganizar el movimiento.

A su vez, la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez Martínez, defendió que las acciones en el marco de cuesta mundialista fueron con la intención de visibilizar sus demandas para mejorar sus condiciones laborales.

Al tiempo que rechazó las expresiones para denostar al magisterio así como la persecución política contra los docentes y sus dirigentes.

En este contexto, añadió que el levantamiento del plantón no significa que el movimiento haya cedido en sus exigencias, por lo que continuará reorganizándose en sus estados para retomar las acciones de protesta.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, como resultado de las mesas de trabajo establecidas en los últimos días con autoridades educativas y representaciones magisteriales de diversas entidades federativas, se alcanzaron acuerdos para fortalecer la atención del rezago educativo y garantizar la continuidad de los servicios escolares en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Explicó que los recursos considerados en estos acuerdos —federales y estatales— tienen como finalidad atender necesidades educativas específicas de cada entidad y no están destinados a organizaciones o representaciones sindicales, sino al fortalecimiento de las escuelas públicas y a la atención de incidencias laborales del personal educativo.