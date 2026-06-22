Maru Campos y Ariadna Montiel chocan por seguridad

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, protagonizaron este domingo un nuevo intercambio de señalamientos en torno a la seguridad pública, la soberanía nacional y los presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal afirmó que México enfrenta una “crisis de confianza internacional” que, aseguró, pone en riesgo la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y abre la puerta a posibles acciones unilaterales de Estados Unidos contra grupos criminales en territorio mexicano.

“Estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México; mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”, afirmó la gobernadora. Sin embargo, agregó que “una defensa real de nuestra soberanía no puede ser ciega ni irracional”, dijo en la grabación.

La mandataria panista aseguró que la situación actual deriva de la supuesta protección a funcionarios investigados o señalados por autoridades estadounidenses, y acusó al gobierno federal de utilizar la soberanía como “escudo de la impunidad”.

Asimismo, mencionó de manera específica al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al exigir que sea investigado junto con quienes, dijo, estarían relacionados con actividades ilícitas.

Morena responde

Las declaraciones de la gobernadora generaron una respuesta inmediata de la dirigencia nacional de Morena.

Mediante una publicación en la red social X, Ariadna Montiel cuestionó que Campos pretendiera dar lecciones sobre seguridad y soberanía cuando, afirmó, Chihuahua se mantiene entre las entidades con mayores niveles de violencia.

La dirigente morenista también criticó las ausencias de la gobernadora por viajes al extranjero y aseguró que ha visitado más otros países que los municipios con mayores carencias de su estado.

“Eres una traidora a la patria, pues promoviste la violación de nuestra soberanía”, escribió la presidenta nacional de Morena, quien sostuvo que su partido defenderá la soberanía nacional frente a lo que calificó como “el conservadurismo hipócrita”.