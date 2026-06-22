Futuros del crudo abren la semana al alza

Un día después de que se anunciara que se llevarían a cabo pláticas de paz en Suiza durante este fin de semana, Israel atacó Líbano y las conversaciones se suspendieron entre funcionarios de Irán y Estados Unidos.

Ante los acontecimientos ocurridos, en la apertura de las operaciones en el mercado asiático, el domingo por la tarde, los futuros del Brent subían 1.19% a 81 dólares el barril y los del WTI ganaban 2.41% a 77.68 dólares el barril.

En el mercado electrónico, la cotización del peso frente al dólar, también en Asia se ubicó en 17.3418 pesos por el billete de Estados Unidos, esto es una depreciación del 0.18% frente al cierre oficial del viernes del Banco de México (Banxico).

En Estados Unidos los futuros del Dow Jones operaban en 51,760.00 puntos, una baja de 0.48%, los del S&P 500 perdían 0.72% en 7,516.00 unidades y los del Nasdaq tecnológico caían 1.19% a 30,353.75 enteros.

En Asia, el índice Hang Seng abrió con una baja de 1.61%, el Kospi de Seúl ganaba 2.07%, el Nikkei 225 de Tokio subía 2.36% y el Shanghai Composite ganaba apenas 0.02 por ciento.

Como ha ocurrido en varias ocasiones con acontecimientos importantes que han afectado a la economía mundial durante la guerra, el anuncio del cierre del estrecho ocurrió en fin de semana, con los mercados cerrados, lo que retrasó cualquier impacto en los precios del petróleo hasta el lunes.

Nerviosismo

El viernes pasado y pese a las dudas, los precios del petróleo anotaban un ligero retroceso y el crudo Brent se encaminaba a una caída semanal acumulada del 9 por ciento. El índice dólar operó ese día de manera estable tras tocar en la víspera máximos de un año, en una sesión de bajo movimiento debido a un feriado en Estados Unidos por el "Día de la Emancipación".

Las operaciones de las próximas horas entran a una zona de incertidumbre no tanto por las decisiones de Trump sino por las del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, ya que podría boicotear el acuerdo de su amigo Trump.