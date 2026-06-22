El ultra De la Espriella gobernará Colombia

Bogotá. Colombia giró a la ultraderecha con la elección como nuevo presidente de Abelardo de la Espriella, un abogado millonario respaldado por Donald Trump que pone fin al primer gobierno izquierdista de la historia del país.

El jurista de 47 años y sin experiencia política venció por un estrecho margen en el balotaje al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados narcotraficantes en medio de una ola de violencia.

Con más de 99.93% de las mesas informadas, Abelardo De La Espriella se convirtió en el ganador de las elecciones presidenciales con 12.9 millones de votos, en una jornada que terminó convirtiéndose en una de las votaciones más disputadas y de mayor participación de los últimos años. El conteo preliminar oficial lo da ganador con el 49.65% de los votos por encima de Cepeda que logró 48.7 por ciento.

En las calles de Bogotá los carros hacían sonar sus bocinas en motivo de celebración, mientras en el centro un grupo de personas protestaba con banderas contra el nuevo gobierno que operará hasta 2030.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella se consolidó como un fenómeno político con un discurso antisistema.

“Acabo de hablar hace unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria”, afirmó el abogado que se hace llamar El Tigre en una transmisión en vivo en X tras conocer los resultados

La conversación entre ambos duró siete minutos; el presidente Trump invitó a De la Espriella a visitar la Casa Blanca pronto y resaló el sistema electoral colombiano, informó Caracol Radio.

”Bienvenidos a la patria milagro”

Abelardo de la Espriella presentó una performance en la llamada “Ventana del Mundo” en Barranquilla con un video a las 8:45 de la noche. En él aparecieron imágenes del país y de gente vestida con la playera de la selección de futbol.

Acto seguido apareció De la Espriella en el interior de una vitrina con cristales antibalas.

“No habrá persecución”, dijo. “Seré el presidente de todos los colombianos”. Matizó a quienes “no votaron por mí: sus libertades serán protegidas; sus opiniones serán escuchadas”.

Rodeado por su esposa y sus cuatro hijos, De la Espriella agradeció a quienes votaron por él. “Estoy firme por la patria”, comentó el presidente electo.