Consultarán demandas de los maestros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Gobierno federal iniciará en agosto una consulta nacional "escuela por escuela" para conocer directamente las demandas y necesidades del magisterio.

Durante una gira de trabajo por Tijuana, el pasado sábado 21 de junio, la mandataria informó que las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) darán a conocer los términos finales de las negociaciones sostenidas con la disidencia magisterial, al tiempo que comenzará una nueva etapa de diálogo con docentes de todo el país.

"En agosto vamos a iniciar una consulta escuela por escuela para conocer cuáles son las demandas de las maestras y los maestros", señaló Sheinbaum Pardo.

Además, la estrategia busca recopilar información directamente en los planteles educativos para construir un diagnóstico nacional sobre las necesidades del sector y definir futuras acciones en materia educativa y laboral.

En paralelo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, negó que los 800 millones de pesos anunciados para Oaxaca hayan sido entregados a la CNTE como condición para retirar el plantón.