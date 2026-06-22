La renuncia de Keir Starmer ya está sobre la mesa

Londres. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, podría anunciar este lunes su dimisión, informaron medios de prensa de su país, luego de que su rival en su partido ganara un escaño en el Parlamento.

El veterano político laborista Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, deberá asumir el lunes un escaño en la Cámara de los Comunes, lo que abre las puertas para disputar el liderazgo del partido.

Bajo las reglas laboristas, el líder del partido debe ser miembro del Parlamento.

Starmer, de 63 años, ha insistido en que luchará por permanecer en el poder, pero medios británicos como The Guardian y la BBC indicaron que se ha replanteado esa opción tras la llegada de Burnham al Parlamento.

El ministro de Comercio, Peter Kyle, declaró a la cadena Sky News que Starmer, quien enfrenta bajos índices de aprobación, se estaba “tomando tiempo para reflexionar sobre las realidades políticas, los desafíos y las oportunidades que enfrenta”.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, pareció dar por sentado que Starmer prevé disminuir y le deseaba "lo mejor".

Paso cuestionable

Desde su llegada al poder en julio de 2024, la popularidad de Starmer no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del costo de la vida.

A ello se sumó el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.