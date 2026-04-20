Sube y baja, un verano diferente

Si te sientes solo cuando estás solo, estás en mala compañía. Jean-Paul Sartre

Una historia diferente se vive cada año en estas fechas, desde las lluvias atípicas por el innegable cambio climático, los calores más intensos en las zonas del trópico, donde el sol quema en la exposición a cielo abierto, hasta las otras inclemencias, notamos cuesta arriba los precios de la canasta básica.

El precio que se determina en los mercados internacionales por el barril de petróleo, con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, no solo está dejando miles de muertes, destrozos de inmuebles históricos en la antigua Persia, sino también desesperación y urgente resolución de otros problemas.

Un mundo globalizado que nos ha alcanzado, donde la discriminación por el color de la piel continua, la mentalidad cambia un poco, pero no es suficiente para luchar contra esos otros demonios, que marginan al intelecto, aquellos que lo logran superar las primeras semanas en otros sitios.

Estamos ente un verano diferente en México, el encierro al parecer es la receta perfecta para que los visitantes al mundial de las patadas de un balón, satisfaga a las autoridades capitalinas para mantener la calma, el buen tránsito vehicular y hasta contener las protestas, que las habrá por supuesto.

El agotamiento de los campos petroleros en la Sonda de Campeche es notable, la producción está en caída libre, los precios del crudo, en ese sube y baja imparable, por las decisiones en una guerra sin fin, con el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 por ciento de los hidrocarburos y gas todos los días.

La vida es distinta en todos los sitios, aquellos donde llegamos por decisión propia, algunas veces impulsados o expulsados por la necesidad de desarrollarnos y crecer; otras en consenso, para atrevernos a mirar distinto cada momento, en solitario o acompañados de la querencia o los afectos en ese presente.

Quizá lo más complicado es la adaptación, en esa mentalidad que debe ser positiva, pero que conlleva resistencias, por el clima y los otros placeres, escasos hoy ante el aumento de todo en los precios, importante la crítica con fundamento, pero entre las disputas de los poderosos y los que solo guardan silencio, la incertidumbre aparece.

Un verano con sabor insípido, con más preguntas que respuestas, en esas luchas internas por libertades cuestionables, cada viaje es una experiencia, pero también son retos por las agendas, obligaciones y metas que se deben cumplir, no están a discusión, deben ser parte de la definición de lo que sigue.

Alimentar esperanza, gratitud por las oportunidades, no dejar de estudiar en esa lectura diaria, para transformar nuestro entorno en algunos sentidos, sin nostalgias ni remordimientos por lo insalvable de los que se han ido, la metamorfosis se empodera de los espacios de sanas intenciones, para intentar salvar el futuro inmediato.

Todos estamos a la espera de un cambio, pero no nos atrevemos a ser parte de ello, desde la perspectiva de lo negativo nunca vamos a salir adelante, desde la negación de los imponderables, cambios que se disfrutan dentro de una burbuja, para no afectar a los conformistas, señales en el tiempo y descifrar algunos códigos en la vida rutinaria que son conflictos en este presente sin vagancia.

ENTRE LÍNEAS

Avanzan los temas en el T-MEC, al margen de las declaraciones de Donald Trump y esa cancelación en su discurso, en la llegada a su segundo periodo en la Casa Blanca. Sin aranceles sería un éxito el cierre de este nuevo capitulo en el Tratado, aquí lo cuestionable es cantar victoria antes del final por parte de México.