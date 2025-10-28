Sports World refinanciará deuda

La cadena de gimnasios Sports World dijo que planea refinanciar la deuda que tiene como fecha de vencimiento diciembre del 2025. La empresa dijo estar ya en negociaciones "avanzadas" con bancos para refinanciar esta deuda en una llamada con analistas tras la presentación de sus resultados financieros del tercer trimestre del 2025.

Desde el primer trimestre del año, el pasivo de largo plazo por 394 millones de pesos se reclasificó a las obligaciones de corto plazo debido a que vence en diciembre de 2025, detalló la compañía en su comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Sports World prevé que el proceso de refinanciamiento concluya en noviembre, antes del vencimiento de sus obligaciones.

Regional, una financiera especializada en préstamos productivos, reconoció que probablemente no alcance su guía de ganancias para 2025, que prevé un avance de entre 5 y 10%, debido a un entorno desafiante de menor crecimiento económico y menores tasas de interés.

Si bien la compañía, que durante los primeros 9 meses de 2025 registra un beneficio plano respecto del año anterior, reiteró el resto de su guía, aceptó durante su llamada de resultados del tercer trimestre que incluso un buen cuarto trimestre sería insuficiente.

Regional hace “todo lo posible” para mejorar su rentabilidad en los próximos trimestres; sin embargo, algunas eficiencias, automatizaciones y reducción de empleados se reflejarán hasta 2026.

Perpetua Resources registró una caída del 3.1% en las operaciones posteriores al cierre del Nasdaq el martes, tras el lanzamiento de una Oferta Pública de Acciones por valor de 70 millones de dólares en Estados Unidos.

La compañía está vendiendo acciones a un sindicato de suscriptores, pero no anunció el precio de la oferta.

Afirmó que Agnico Eagle Mines tiene la intención de ejercer su derecho de participación prorrateada mediante una colocación privada simultánea al precio de la oferta pública.

