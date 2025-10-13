Salesforce invertirá 15,000 mdd

Salesforce dijo el lunes que invertiría 15,000 millones de dólares en San Francisco en los próximos cinco años para acelerar la adopción de la IA, en un momento en que el proveedor de software en la nube busca afinar su ventaja competitiva frente a los gigantes tecnológicos.

Fundada en San Francisco en 1999 y todavía con sede en la ciudad, Salesforce ha estado integrando la IA en sus productos, incluida la plataforma de mensajería en el lugar de trabajo Slack, mientras compite con empresas como ServiceNow, Oracle y Microsoft para ganar empresas deseosas de adoptar la tecnología en auge.

Salesforce dijo que la última inversión apoyaría un nuevo centro de incubación de IA en su campus de San Francisco y ayudaría a las empresas a adoptar agentes de IA, que pueden realizar tareas en nombre de los usuarios.

El anuncio se produce antes de la conferencia Dreamforce de la empresa, que tendrá lugar entre el 14 y el 16 de octubre en San Francisco. Se espera que la conferencia anual atraiga a cerca de 50,000 asistentes y genere 130 millones de dólares en ingresos locales, según Salesforce.

El iPhone Air de Apple estará disponible para pedidos anticipados en China a finales de esta semana, ya que los principales operadores de telecomunicaciones chinos han obtenido las autorizaciones reglamentarias para los servicios de eSIM, informó la empresa el lunes.

El iPhone Air, con un precio a partir de 7,999 yuanes (1,121.56 dólares), será el único modelo en China que contará con el apoyo de los proveedores de servicios para una eSIM, una SIM digital integrada en el dispositivo.

Las tres principales compañías de telecomunicaciones del país -China Mobile, China Telecom y China Unicom- recibieron el visto bueno de los reguladores para ofrecer servicios eSIM de prueba, informó el lunes un sitio web afiliado al Ministerio de Industria.

Las acciones de Bloom Energy, una empresa estadounidiense que diseña y fabrica pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) que producen electricidad in situ, cerraron en su mejor día en Bolsa en 11 meses, después de llegar a un acuerdo con Brookfield Asset Management, un gestor de activos alternativos, para instalar celdas de combustible en centros de datos de inteligencia artificial.

Bloom Energy subió 26.52%, siendo su mejor día desde el 15 de noviembre de 2024, cuando avanzó 59.2 por ciento. Las acciones operaron en 109.91 dólares, su mayor nivel en la historia.

Por su parte, Brookfield Asset Management subió 3.45%, cerrando también en su mejor día en tres meses, y opera en 56.96 dólares.

Brookfield invertirá hasta 5,000 millones de dólares en la implementación de la tecnología de Bloom Energy, la primera inversión en su estrategia para respaldar grandes centros de datos de IA con infraestructura energética y computacional.

Los analistas de Monex Casa de Bolsa agregaron al operador de aeropuertos Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) a su selección de emisoras favoritas de la Bolsa Mexicana de Valores, al tiempo que mantuvieron a Walmart de México y Centroamérica, Arca Continental, Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Gruma y Fibra Prologis.

La institución financiera elige a estas compañías entre las 66 empresas más importantes del mercado bursátil nacional, con base en el rendimiento potencial, las recomendaciones de inversión individuales y expectativas de desempeño operativo para 2025, además de indicadores técnicos.

accionesyreacciones@eleconomista.mx