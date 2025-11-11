Los rivales del INE

El Registro Nacional de Población e Identidad, adscrito a la Secretaría de Gobernación, ya acopia imágenes del rostro, las huellas dactilares e iris de las personas que quieran complementar su CURP. Sin la capacidad instalada, este servicio se ofrece apenas en medio centenar de módulos habilitados en las 31 capitales de las entidades federativas y la Ciudad de México.

Ahora mismo, el acta de nacimiento, la CURP certificada y una identificación oficial con fotografía deben ser presentadas para tramitar el documento de identidad. Esta última, en la gran mayoría de los casos tratándose de ciudadanos mayores de 18 años, es la credencial para votar.

El pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y las licencias de conducir en algunas entidades federativas ya integran los datos biométricos, pero la credencial expedida por el INE desde hace una década los integró a su actual formato.

El pasado 21 de julio, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó al Consejo General aprobar la actualización del modelo, aprobado desde diciembre del 2018 y que se había postergado por las reducciones presupuestales impuestas al órgano autónomo con la austeridad republicana.

La Comisión del Registro Federal Electoral atendió la recomendación y propuso la adopción de una tecnología reforzada de identificación y seguridad digital, que fue aprobada por los consejeros electorales el pasado 7 de agosto.

En 2019, el INE asignó el contrato para la elaboración de la credencial para votar con parámetros que introdujeron el uso de códigos QR bidimensionales de alta densidad, que permiten el almacenamiento comprimido y cifrado de la información personal y biométrica, facilitando su verificación incluso sin conexión a Internet.

Para garantizar la autenticidad del documento y la protección de los datos personales de los ciudadanos, el nuevo modelo de credencial incorpora elementos innovadores: tinta termocrómica o infrarroja, microtexto y diseño de alta resolución, códigos de barras tradicionales y elementos de control y lectura rápida que identifican a la ciudadanía de manera eficaz mediante un número consecutivo; además de un elemento táctil para personas con discapacidad visual y la opción para que el usuario oculte su domicilio, si así lo desea.

Las bases de la licitación mandatan el uso de materiales ya probados —Teslin y Mylar—, con una vida útil mínima de 10 años y la viabilidad necesaria para su producción sostenida, como en el modelo vigente.

A través de su dirección de recursos materiales y servicios, el INE convocó a una licitación pública internacional (LP-INE-033/2025) para asignar un contrato multianual (2026-2031) para producir la credencial para votar. El pasado viernes 6, los licitantes se presentaron a la junta de aclaraciones y el próximo jueves 13 se abrirán los sobres con las propuestas que deberán cumplir los criterios técnicos para la impresión de 96.3 millones de micas en ese quinquenio. El fallo se notificará por escrito, el 3 de diciembre.

Efectos secundarios

SUCESIÓN. La UAM Xochimilco está en espera de la designación de su nuevo rector. La terna quedó conformada por los tres aspirantes con mayor respaldo por parte de la comunidad: Rafael Bojalil Parra, quien obtuvo un total de 817 votos; Rafael Díaz García, con 787 votos; y María Angélica Buendía Espinosa, con 572 votos.

¿SUBVERSIVOS? El Colegio Nacional será anfitrión del encuentro La Libertad de Vuelta, convocado por la revista Letras Libres, de Enrique Krauze, y Grupo Salinas, para conmemorar los 35 años del seminario organizado por Octavio Paz. Entre los conferencistas invitados están: Ian Buruma, José Ramón Cossío Díaz, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Laura Flamand, Gisela Kozak Rovero, Ivan Krastev, León Krauze, José María Lassalle, Mark Lilla, Celeste Marcus, David Rieff y Leon Wieseltier.