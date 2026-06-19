Remordimientos inconfesables, la alternancia

Cometer un error y no corregirlo es otro error. Confucio

Dentro del abanico de graves errores, en los cambios que se han dado en al menos tres elecciones federales, los partidos políticos y sus dirigentes son cómplices de lo que se dejó de hacer y se apuntó en un discurso desgatado de palabras y acontecimientos negativos, notablemente a la vista del electorado en México.

Ahora ante un año preelectoral, se tienen por supuesto más retos por cumplir, donde las tendencias siguen favoreciendo a quien hoy detenta el poder a nivel federal y una mayoría cuestionable en la cámara de diputados, indefendible desde esa oposición cómoda en el ejercicio de los presupuestos públicos por décadas, que dejaron de lado la crítica y la razón de los inconformes.

Desde la revolución mexicana la evolución fue lenta, en la transformación del priismo resistente al cambio de nombre y de siglas, situación que valoró en su momento “Convergencia”, de donde derivó la competencia de Movimiento Ciudadano y el color naranja que lo identifica.

Los pequeños se han quedados reducidos a solo seguir al poderoso, así observamos al partido verde y al del trabajo, que están muy distantes de esa corriente de opinión a favor de comerciales a modo, no más allá del simplismo en la sobrevivencia de los dineros vía el INE.

Sacando cuentas, en el repliegue de estos dos último con Morena de última hora para las coordinaciones en los diecisiete estados donde habrá elecciones para gobernadora o gobernador, según sea el caso de la cuestión no menos importante de género; serán al menos más de doce mil ciudadanos buscando posiciones de privilegio vía las urnas, el primer domingo de junio de 2027.

En las mesas de trabajo de los institutos políticos con registro, y los dos más que seguramente se sumarán, porque cumplieron con los requisitos ante la autoridad electoral en tiempo y forma, el voto del ciudadano se va a pulverizar entre una competencia entre desiguales, con ese natural desgaste de no creerles a los que ya estuvieron y no cumplieron compromisos asumidos, amén de los excesos en la notable también, corrupción galopante que nunca se aclara del todo, y menos se devuelve lo sustraído, robado digámoslo con todas sus letras.

Panoramas y horizontes complicados, para quienes diseñan los mecanismos de registro vía encuestas, o las asignaciones o designaciones de candidaturas, sin un análisis y lejos del territorio, paso primero que deben dar para sentir, palpar lo que las comunidades requieren, en la diversidad de los pendientes y los cuestionamientos de lo importante una vez más; la seguridad como bandera de solución a una economía endeble en la inversión y la creación de empleos, para satisfacer la demanda de la mano de obra calificada.

Las elecciones intermedias en nuestro país, siempre conllevan riesgos para quien está en la presidencia de la república, porque no hay tiempo para considerar los nombres y apellidos de los que pueden descarrilar en un estado, el dizque palomeo por parte del poder ejecutivo, es un rumor que se convierte en verdad de acuerdo a los intereses de los contrarios, y además estamos ante la posibilidad de los saltos entre colores, para no ir en contra del discurso en contra del nepotismo del morenismo actual.

Veremos si somos capaces de distinguir entre más de lo mismo del lastimoso pasado que dejó huérfanos y deudas que se pagarán por décadas, con grandes escándalos, o la línea constante y paralela entre quien se fue y quien llegó para cambiar lo necesario y urgente, sin perder los remordimientos inconfesables.

Entre líneas

Se preguntarán donde queda la economía y el discurso que se continúa repitiendo desde la oposición: ¿estábamos mejor antes del 2018? Habría que cuestionarse en lo individual y lo colectivo que es estar mejor, porque millones de mexicanos siguen dándole la confianza a un solo partido, las pruebas en las legislaturas federales y locales.