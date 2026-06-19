Agencias de la ONU ponen en marcha proyecto de un millón de dólares para contener gusano barrenador

La Agencia Internacional de Energía Atómica y la agencia de la ONU para la alimentación han puesto en marcha un proyecto de investigación de un millón de dólares para ayudar a contener el brote de gusano barrenador en las Américas, lo que incluye medidas para hacer frente a la escasez de moscas estériles, según informaron el viernes.

La plaga ha reaparecido en Centroamérica y México, y este mes se ha confirmado su presencia en Estados Unidos, donde no se registraba desde hacía más de 40 años, lo que aumenta los riesgos para el ganado, la fauna silvestre y las mascotas, y ha disparado los precios de la carne de vacuno hasta niveles casi récord.

Las moscas hembras del gusano barrenador ponen huevos en las heridas de cualquier animal de sangre caliente. Una vez que los huevos eclosionan, cientos de larvas se alimentan de la carne viva, lo que acaba matando a su huésped si no se trata.

El brote podría combatirse mediante la liberación de moscas tratadas con radiación para que no puedan reproducirse, según indicaron las agencias. Las moscas estériles se aparean entonces con moscas silvestres, lo que reduce la población con el tiempo.

Las medidas de respuesta de emergencia podrían requerir hasta 600 millones de moscas estériles a la semana, según indicaron. La única instalación operativa, situada en Panamá, produce actualmente unos 100 millones.

Señalaron que la capacidad prevista en Metapa de Domínguez (México) y Mission (Texas) podría sumar hasta 400 millones de moscas estériles a la semana en los próximos años.

La técnica de los insectos estériles ayudó a erradicar la plaga de Estados Unidos, México y Centroamérica en una campaña anterior, según indicaron.