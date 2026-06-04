“Guerra con Irán causa en EU inflación a ritmo de moderada a fuerte”

Los precios en Estados Unidos (EU) han aumentado a un “ritmo entre moderado y fuerte” en las últimas semanas, impulsados en gran medida por el incremento de los costos energéticos provocado por la guerra en Irán, informó ayer la Reserva Federal (Fed).

“Los distritos señalaron que los costos relacionados con la energía vinculados al conflicto en Medio Oriente fueron el principal motor de las presiones inflacionistas, con repercusiones en el transporte marítimo, el embalaje, los productos alimenticios y los fertilizantes”, señaló la Fed en su encuesta Libro Beige sobre la situación económica en EU.

EU e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, sumiendo a la región en el caos, ya que los ataques de represalia de Teherán afectaron a los aliados regionales de Washington y bloquearon prácticamente el estrecho de Ormuz.

El bloqueo de esta vía marítima vital por la que, en circunstancias normales, transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, ha provocado que los precios de la energía se disparen y ha alterado significativamente las cadenas de suministro.

El Libro Beige presenta un resumen nacional de la información recopilada por cada uno de los 12 distritos del banco central estadounidense a través de entrevistas con contactos empresariales clave, economistas y otras fuentes.

La medida de inflación preferida por la Fed registró en abril su mayor tasa anual desde el 2023.

El informe publicado ayer cita a empresarios que sugirieron que los precios no habían subido a un ritmo proporcional al de los insumos no laborales, lo que indica que las empresas estaban reduciendo sus márgenes de ganancias para mantener los ingresos.

Los hogares con mayores ingresos siguieron mostrando una demanda resistente, en línea con lo que los economistas han denominado una “economía en forma de K”, en la que las condiciones económicas más duras hacen que las familias más ricas mantengan o aumenten el gasto, mientras que afectan con mayor dureza a los hogares vulnerables.

“Se describió a los hogares de ingresos medios como aquellos que ‘aprovechan al máximo cada dólar antes de decidirse a gastarlo’, mientras que los consumidores de bajos ingresos mostraron una mayor presión financiera”, señala el informe.

Según el informe, se produjo un aumento generalizado del uso de tarjetas de crédito, un menor número de visitas a los comercios minoristas y una mayor demanda de productos de primera necesidad.

La actividad económica general aumentó a un ritmo de leve a moderado en 10 de los 12 distritos de la Fed, mientras que uno registró un ligero descenso y otro no experimentó cambios.