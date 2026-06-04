PMI servicios de EU se expandió en mayo a 54.5 pts

La actividad en el sector de servicios de Estados Unidos (EU) se expandió en mayo, según los datos de una encuesta publicados este miércoles, superando las expectativas y continuando con un sólido rendimiento a pesar de que los encuestados señalaron un aumento de las presiones sobre los costos.

El índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por su sigla en inglés) se situó en 54.5 puntos el mes pasado, un aumento de 0.9 puntos con respecto a la cifra de abril.

Los precios de los insumos y la inflación avivada por el conflicto en Irán, se mantuvieron elevados, y el índice de precios subió 0.6 puntos frente al mes de abril, hasta 71.3 puntos.

Contracción en zona euro

En contraste. la actividad del sector privado de la zona euro se contrajo en mayo al ritmo más rápido de los últimos 18 meses, ya que la disminución de la demanda de bienes y servicios lastró la producción por segundo mes consecutivo, mientras que las presiones sobre los costos alcanzaron su nivel más alto en más de tres años.

El PMI compuesto de S&P Global para la zona euro cayó hasta 48.5 puntos en mayo desde 48.8 puntos de abril.