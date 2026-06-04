Superávit comercial de Brasil superó previsiones

El superávit comercial de Brasil alcanzó los 7,800 millones de dólares en mayo, según datos oficiales publicados el miércoles, superando las expectativas del mercado, ya que el aumento de los precios impulsó el crecimiento de las exportaciones a un ritmo más rápido que el de las importaciones.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un superávit de 7,700 millones de dólares para ese mes.

Según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, las exportaciones aumentaron un 6.6% respecto al mismo mes del año anterior, a 31,900 millones de dólares, impulsadas por un incremento de los precios del 11.5%, mientras que los volúmenes de envío mostraron una disminución.

Además, también se registraron subidas de precios de dos dígitos en los principales productos exportados por la mayor economía de América Latina, en particular el petróleo crudo, el mineral de cobre, la carne de vacuno y los combustibles.

Sin embargo, los volúmenes de exportación de petróleo se hundieron un 42.1% frente al mismo mes del año pasado, tras la imposición por parte del Gobierno de un impuesto a la exportación del 12% desde marzo.

Lo anterior como parte de un paquete de medidas para mitigar el impacto del alza de los precios internacionales del crudo debido a las interrupciones del suministro vinculadas a la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

La soya, el principal producto de exportación del país, subió de precio, aunque de forma menos pronunciada, y también en volumen.

Las importaciones, por su parte, aumentaron un 5.3% en mayo con respecto al año anterior, a 24,100 millones de dólares, impulsadas también por el aumento de los precios.

En lo que va de año, el superávit comercial de Brasil aumentó un 34.2% con respecto al mismo periodo del año pasado, a 32,700 millones de dólares.