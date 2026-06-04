Ciudad de México. Un año después de asumir el cargo en medio de una de las crisis políticas más graves de la historia democrática moderna de Corea, la administración del presidente Lee Jae Myung ha restaurado la estabilidad política, reactivado la confianza económica, reforzado las instituciones democráticas y reposicionado a la República de Corea como un líder internacional.

El 3 de diciembre de 2025 el presidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial como una estrategia de insurrección en el Parlamento.

El presidente Lee Jae Myung restableció pacíficamente y constitucionalmente la gobernanza democrática y la continuidad institucional, evitando una parálisis política prolongada y disturbios sociales. Quizá fueron estos elementos lo que le permitieron a Corea recuperar la confianza doméstica e internacional.

Esto último se observó en la mejora de la percepción que se tenía sobre Corea por parte de inversionistas internacionales, mercados y aliados internacionales.

En el primer año del presidente Lee Jae Myung la confianza del consumidor repuntó sustancialmente, el crecimiento económico dejó atrás los nubarrones y el índice KOSPI superó los 7,000 puntos. En efecto, Corea se recuperó rápidamente en solo un año.

El gobierno coreano implementó medidas contracíclicas rápidas centradas en el sustento y la demanda interna. Algunos ejemplos: vales de apoyo al consumo y programas de estímulo, mayor apoyo económico a hogares vulnerables y condonación de deuda a personas con pocos recursos. “Lo importante era que la recuperación económica se ubicara en la vida cotidiana de los ciudadanos”, comentó Lee Jae Myung.

El gobierno priorizó la estabilización nacional sobre la polarización política, haciendo hincapié en el orden constitucional.

Estrategias

Cuatro han sido las estrategias del presidente Lee Jae Myung para darle vuelta al capítulo: restablecer la confianza, reactivar la economía, reposicionar a Corea como un actor global clave en tecnología, seguridad, energía, cultura, comercio y diplomacia, y reconstruir la confianza internacional fortaleciendo las alianzas estratégicas y la diplomacia multilateral.

Finalmente, el presidente ha continuado con la proyección cultural de Corea en el mundo.

Recientemente la presidenta mexicana invitó al grupo musical BTS en un claro ejemplo de la fuerza que tiene el K-Pop en México y en el mundo.

La cultura K y la IA se han convertido en dos importantes áreas con las que el presidente Lee Jae Myung ha contribuido a cambiar la página por lo ocurrido en 2025.

No era fácil.