Milei oficializa reducción impositiva al agro argentino

Casi dos semanas después de que Javier Milei anunciara una nueva rebaja de retenciones al agro, este miércoles el Gobierno argentino oficializó el nuevo beneficio para los exportadores de granos y cereales. La novedad se publicó en el Boletín Oficial a través del Decreto 423/2016 firmado por el propio Milei junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su ministro de Economía, Luis Caputo.

Tal como detalló el Gobierno tras el anuncio del Presidente en el 172° Aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se dispuso un recorte de dos puntos en los Derechos de Exportación para el trigo y la cebada -cultivos de invierno-, el cual rige desde este miércoles. Además, la norma también oficializó un esquema de baja gradual de retenciones desde enero 2027 para la soya, el maíz, el girasol y el sorgo.

Pese a que el Gobierno ya había anunciado la medida, el decreto de este miércoles introdujo también una novedad clave para los bicombustibles: todo biodiésel derivado de cultivos bioenergéticos no tradicionales podrá acceder también al beneficio de retenciones cero. El decreto encuadra las rebajas dentro de la política iniciada con los Decretos 526/25 y 877/25, según los considerandos de la norma. En esta línea, el Gobierno considera a “a los derechos de exportación como un impuesto distorsivo que debe eliminarse y que, en la medida en que lo permita el superávit fiscal, se irán reduciendo hasta su desaparición”.

Para los cultivos de invierno, la baja opera desde este miércoles: tanto el trigo como la cebada pasarán de una alícuota del 7.5% al 5.5%. La medida entrará en vigor formalmente mañana jueves 4 de junio, el día siguiente a la publicación de la norma en el Boletín Oficial. El decreto justifica la urgencia de la decisión en “la proximidad de las decisiones de siembra” y explica que la rebaja busca neutralizar casi el 100% del incremento en insumos críticos como fertilizantes y gasoil, dotando de “competitividad inmediata al ciclo invernal”. Las alícuotas específicas para cada producto, identificadas por sus posiciones en la Nomenclatura Común del Mercosur, se detallan en tres anexos que forman parte del decreto.

Retenciones cero para el biodiésel no tradicional

Finalmente, en una medida inesperada, el decreto publicado este miércoles también elimina totalmente los derechos de exportación para el biodiésel obtenido a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, es decir, cultivos “no tradicionales” que en los últimos años registraron un fuerte crecimiento para su uso en biocombustibles. El decreto fundamenta esta decisión en “las nuevas regulaciones vigentes en los mercados de destino y de los avances tecnológicos registrados en la producción de biocombustibles”, con el objetivo de “ampliar y diversificar los mercados de exportación”.