Lula dice que no acepta trato de EU tras alza arancelaria

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles que "no puede aceptar el trato" que Brasil ha recibido de Estados Unidos esta semana, y expresó su sorpresa ante una propuesta de medidas arancelarias por parte de Washington que, según él, se había presentado antes de que concluyeran las negociaciones comerciales.

Lula dijo que Brasil seguía deseando fortalecer los lazos institucionales con Estados Unidos, pero advirtió que podría buscar otros socios comerciales después de que la Administración de Donald Trump propuso un nuevo arancel punitivo de 25% sobre muchas importaciones procedentes de Brasil.

El gobierno brasileño expresó "profundos desacuerdos" con la propuesta de Estados Unidos de nuevos aranceles vinculados al trabajo forzoso, diciendo que ⁠la medida distorsiona el tema de proteger las condiciones de trabajo para justificar medidas unilaterales y proteccionistas. La propuesta de aranceles de hasta 12.5% a importaciones de 60 economías, incluido Brasil, se dio después de que la administración Trump determinó que no habían restringido el comercio de bienes fabricados con trabajo forzado.