Varados en Tapachula, hasta 50,000 migrantes

Entre 20,000 y 50,000 migrantes permanecen varados en Tapachula, Chiapas, sin acceso regular a documentos, empleo formal ni condiciones dignas de vida, una situación que ha empujado a cientos de personas a integrarse en caravanas para intentar avanzar hacia el centro del país, advirtió Médicos Sin Fronteras (MSF).

Mediante un posicionamiento difundido este 3 de junio, a coordinadora de la organización en Tapachula, Derly Sánchez Arias, señaló que las caravanas migrantes no representan una estrategia de confrontación, sino una respuesta desesperada ante el estancamiento y la precariedad que enfrentan miles de personas migrantes en el sur de México.

“La caravana es la única salida cuando se agotan las opciones de trabajar o vivir con dignidad”, expuso la organización.

Relató que en una de las últimas caravanas, cerca de 1,000 personas partieron la noche del 20 de abril desde Tapachula bajo la lluvia, caminando por la carretera costera con la intención de llegar a la Ciudad de México u otras ciudades donde puedan conseguir empleo y rehacer su vida.

La mayoría de los integrantes de estas movilizaciones provienen de Haití, país que, detalló la organización, enfrenta una profunda crisis humanitaria marcada por violencia armada, colapso institucional y deterioro del sistema de salud.

Sin embargo, al llegar a México, los migrantes se encuentran con un nuevo obstáculo en Tapachula, ciudad que, según la ONG, funciona como un “doble bloqueo”: puerta de entrada y al mismo tiempo punto de contención migratoria.

Documentos

La organización alertó que la falta de acceso ágil a documentos como la Clave Única de Registro de Población (CURP) o a un estatus legal deja a miles de personas atrapadas en la informalidad, sin posibilidades reales de acceder a empleo, vivienda o servicios básicos.

La organización indicó que durante 2025 y lo que va de 2026 ha brindado atención médica a más de 1,400 personas en siete caravanas migrantes. El 95% de los pacientes atendidos son mayores de 15 años de edad y 66% son mujeres.

La ONG describió un panorama marcado por hacinamiento, falta de agua potable y alimentos, así como afectaciones severas a la salud mental y física de las personas migrantes.

“Mujeres, hombres e infancias que han huido de la violencia se encuentran con nuevas formas de vulnerabilidad en México”, expuso.

Por otro lado, se subrayó que caminar durante días bajo altas temperaturas, con lesiones y sin garantías mínimas, “no es una elección ni una estrategia sofisticada”, sino la consecuencia de políticas y condiciones que mantienen a miles de personas atrapadas en la incertidumbre.