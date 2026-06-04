“Tenemos visa vigente”, responden gobernadores de Morena

Los gobernadores de Sonora y de Tamaulipas, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya, respectivamente, desmintieron la información publicada por el periódico Los Angeles Times que asegura que el gobierno de Estados Unidos los investiga por sus presuntos nexos con el crimen organizado y revocó sus visas.

“No muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente. No tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero…”, afirmó el mandatario sonorense en conferencia de prensa.

En un mensaje que publicó en la red social X, el gobernador tamaulipeco calificó de inadmisible que el periódico estadounidense publique acusaciones sin pruebas.

“Rechazo categóricamente cualquier insinuación o afirmación que pretenda vincularme con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley. No existe resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México y en los Estados Unidos que sustenten los señalamientos obtenidos de dicha publicación.

“Las versiones difundidas se apoyan exclusivamente en afirmaciones no verificadas y carecen de evidencia que las respalde”, afirmó, y que cuenta con visa vigente.

“Jamás he ingresado a los Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me acredita para ello. Por lo tanto, cualquier afirmación en sentido contrario es falsa".

“Casi sudo agua bendita”

En conferencia de prensa, Durazo Montaño consideró que si hay alguna investigación en su contra “corresponde a las autoridades norteamericanas precisar la información”.

Aseguró no tener motivos para viajar al país vecino próximamente, ni que deba hacerlo “solo para probar que tengo visa. Tampoco me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista sin fuente que tengo mi visa vigente”.

Atribuyó la publicación de la nota que revela que es investigado por el gobierno de Donald Trump y que no tiene visa, a que al periodista que la firma “no le gustó mucho que lo hubiese desmentido la primera ocasión con una visita a Estados Unidos”.

A pregunta específica, aclaró que su hijo sí tiene visa.

Por último, el exsecretario de Seguridad Pública durante los dos primeros años del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó:

“Y tengo la voz completa como gobernador del estado para decir de frente a las y los sonorenses, aquí está un gobernador comprometido, que no solo en este gobierno he actuado con limpieza, con rectitud; lo he hecho toda mi vida. Casi sudo agua bendita”.