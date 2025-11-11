El pueblo, según el nuevo régimen

Ofrece lúcido analista una versión sobre el significado del vocablo “pueblo” cuando lo usan Morena, sus aliados y todo el oficialismo, el nuevo régimen político de la República.

“Aunque parecen hablar de los sectores más humildes y populares, del pueblo llano, un análisis más profundo concluye que hablan de un ente abstracto, amorfo que no piensa y que ellos, los morenistas son los únicos que saben lo que piensa y necesita”.

Estaríamos ante la arrogancia de los ungidos que se creen mejores y más sabios que todos los demás, la encarnación de lo que el historiador británico Paul Johnson llamó “las dos grandes aberraciones del siglo XX”.

Las elecciones más grandes de la historia

No hay duda que las elecciones de 2027 serán las más grandes de la historia de México, pues se elegirán 17 gobernadores, 500 diputados federales que sumados a presidentes municipales y diputados locales suman más de 2,000 posiciones.

Preocupa el Gobierno y su partido, atrapados en la trampa de la “austeridad republicana” no se preocupan por el reto que significará organizarlas, conducirlas y quieran además que sean “las más baratas de la historia”.

Quizá apuestan que con la reforma electoral que presentarán en febrero de 2026 les arrebatarán a los ciudadanos el control de los comicios, lo que eliminaría el único factor que garantiza la integridad y limpieza de las elecciones.

PT: listo para ser útil compañero de viaje

Cada vez son más públicas las señales en el seno del partido en el gobierno hay intensa lucha, justo cuando necesitan estar más unidos para evitar incubar el huevo de la serpiente.

La lucha facciosa en Morena tiene su ejemplo en la decisión del Partido de Trabajo de postular candidato para la gubernatura de Zacatecas para enfrentar al clan Monreal.

Ha decidido el PT en ser útil compañero de viaje no sólo en Zacatecas, donde sea, y se fortalece con más curules y se erige en necesario aliado para Morena.

Notas en remolino

Sorpresa dio la presidenta Claudia Sheinbaum al anunciar que dona su boleto para la inauguración del Mundial en Estadio Azteca a una niña o jovencita que guste del futbol … Todo indica que será salomónica la decisión de Morena en Chihuahua, pues afirman que se fortalecen los bonos de Sandra Chávez para ser alcaldesa de Ciudad Juárez …Es probable que el Buen Fin y la Temporada decembrina contribuyan a que se alcance la meta de crecimiento anual calculada por el Gobierno de la República … Buena reflexión nos legó poeta español Ramón de Campoamor: “La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe” …