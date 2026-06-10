Morenistas complican lidiar con la CNTE

A la hora de escribir estas líneas, seguía en Gobernación lo que Mario Delgado, titular de la SEP dijo era “intercambio productivo sobre las propuestas que hizo el Gobierno en materia de pensiones y relaciones laborales”, mientras versiones de la CNTE sugieren que podría avizorarse una luz al final del túnel.

Fuentes de la sección 22 afirman que las propuestas del Gobierno las consultarían con las bases y “podrían replantearse tácticas y estrategias”. Todo gracias al apoyo de grupos morenistas que, incapaces de distinguir las demandas gremiales de sus narrativas ideológicas, llevaron el conflicto hasta el límite.

La incapacidad de esos grupos morenistas para separar los discursos de la realidad, ha estorbado al Gobierno y hecho impredecible qué hará hoy la coordinadora. Tristemente, existe la posibilidad de que la luz que, optimistas, avizoramos al final del túnel sea la de un tren que se nos viene encima a toda velocidad.

Blindaje electoral de Morena

Desde la madrugada del 28 de mayo pasado, cuando Ricardo Monreal hizo aprobar la Reforma Constitucional que permite anular una elección por actos de intervención extranjera que influyen en los resultados electorales, Morena cubrió de la eventualidad de perder una elección.

Luego, para atar cabos sueltos, el mismo Ricardo Monreal suspendió la discusión de leyes secundarias que reglamentaban y creaban las reglas para aplicar la Reforma, pues dejó a la discreción de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial cuándo y cómo aplicarla.

¿Cómo? En un madruguete en San Lázaro, Morena y sus aliados aprobaron prolongar hasta 2028 el mandato de los magistrados de la Sala Superior, autorizando que sean reelectos y lo extiendan hasta 17 años más, posibilitando, como dicen, que el tribunal electoral ponga en práctica la doctrina de que amor con amor se paga.

Violan derechos de jueces y magistrados

Otra vez, los más de 200 jueces y magistrados federales que perdieron sus puestos al entrar el vigor la Reforma Judicial, han solicitado audiencia a la Presidenta Sheinbaum para destrabar los pagos de su indemnización extraordinaria y pensión complementaria.

Acusan al Órgano de Administración Judicial creado para resolver los litigios en el Poder Judicial Federal de que no ha logrado, o no ha querido, gestionar la asignación de las partidas presupuestales para pagarles.

La incuria del Órgano de Administración Judicial, parece aplicar lo dicho por André Malraux: “El poder debe definirse por la posibilidad de abusar de él”, con lo cual propone que el verdadero alcance del poder radica en cuanto daño puede causar sin que se produzcan consecuencias.

NOTAS EN REMOLINO

Poco apreciado el éxito de la industria mexicana para producir autopartes, explica El Economista en prolijo reportaje que revela que el valor de la producción se elevó hasta 31 mil millones de dólares … La Suprema Corte de Justicia validó disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y dijo que hay causas de revocación de concesiones o la inhabilitación hasta por cinco años cuando hayan sido revocadas … También en la Unión Americana los grupos de interés aprovechan los tiempos electorales. Basta ver que la Secretaria de Agricultura Brooke Leslie Rollins, junto al gobernador de Texas anunció que se afecta la exportación de carne de res mexicana, por casos de gusano barrenador … Válida reflexión del poeta alemán Heinrich Heine: “La experiencia es una muy buen escuela, pero la matrícula es muy cara! …