Migraciones y su complejidad

Las migraciones son procesos de traslado de seres humanos que dejan sus pueblos y países para buscar trabajo. También lo hacen porque son desplazados por la violencia o por el cambio climático.

Los procesos de migración explican el poblamiento de la tierra.

Mexico ha sido por mucho tiempo un expulsor de mano de obra y esta se ha ido hacia Estados Unidos que ha absorbido a millones de seres humanos de muchos países. EU es un producto histórico de la emigración hacia su territorio de población de Europa, Asia, África, America Latina.

En EU residen 12 millones de personas nacidas en Mexico y 37 millones de personas de origen mexicano.

Recientemente se ha agudizado una actitud antiinmigrante por parte del Partido Republicano que acumula experiencias negativas. En el pasado reciente hubo una iniciativa de reforma migratoria hecha por un grupo bipartidista que buscaba resolver el disfuncional sistema de inmigración en EU. Se buscaba regularizar la estancia legal de los inmigrantes sin documentos y les abría la posibilidad de la ciudadanía. Se dio marcha atrás a tono con la mayoría republicana.

Ahora con Trump la posición antiinmigrante del Partido Republicano se ha consolidado y promete deportar a millones de indocumentados, entre otros a muchos mexicanos. Esto afectaría gravemente a nuestro país que tiene dificultades de ofrecer empleos y también habría un deterioro en la recepción de remesas por parte de muchas familias mexicanas.

Internamente dentro de EU empresarios agrícolas, de la hoteleria y de la industria de la construcción hacen gestiones ante el gobierno para evitar esas deportaciones, entre otras razones porque contratar a población blanca significaría pagar el doble de salarios.

Es evidente que Mexico puede cubrir parte de los huecos en el mercado de trabajo y servicios de EU. Además, el envejecimiento de la población de EU obligará a sus leyes migratorias modificarlas.

Lo que produce un gran daño a la inmigracion es la retórica xenofobica del gobierno de Trump. Tiene respaldo en un público numeroso que aplaude sus posiciones.

Para nuestro país dos temas son prioritarios: el amparo de la comunidad mexicana establecida en EU y el proceso de renegociación del T-MEC.

Apoyar a la comunidad mexicana es fundamental dada la violencia existente. La integracion de los tres países que conforman el T-MEC es reconocer que se trata de una sola región productiva.