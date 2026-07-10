El valor invisible de las marcas

Mientras esta semana se reúnen en Ginebra las principales autoridades de propiedad intelectual del mundo, una transformación silenciosa está redefiniendo la economía global. Hoy, el valor de las empresas depende cada vez menos de lo que pueden tocar y cada vez más de lo que son capaces de crear: conocimiento, tecnología, software, datos, patentes y marcas. No se trata únicamente de un cambio contable; es una nueva forma de entender dónde se genera la riqueza y la competitividad de las naciones.

Hace apenas unas décadas habría parecido absurdo afirmar que una marca, un algoritmo o un software podían valer más que una línea de producción. Sin embargo, eso es precisamente lo que muestran hoy los datos. El informe World Intangible Investment Highlights 2025 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) documenta que la inversión en activos intangibles crece de manera sostenida y supera el dinamismo de la inversión en activos físicos en varias de las principales economías del mundo. No estamos frente a una moda tecnológica, sino ante un cambio estructural en la forma en que se crea valor.

El valor económico de una marca va mucho más allá de la publicidad. En The Economics of Trademarks, la propia OMPI explica que las marcas cumplen una función esencial para el buen funcionamiento de los mercados: reducen las asimetrías de información y los costos de búsqueda de los consumidores. En otras palabras, ayudan a identificar el origen, la calidad y la reputación de bienes y servicios, facilitando decisiones de compra en mercados cada vez más complejos.

Esa función económica también fortalece la innovación. La OCDE ha documentado que las marcas permiten a las empresas apropiarse de los beneficios derivados de nuevos productos y estrategias comerciales, convirtiéndose en un incentivo para seguir innovando y diferenciándose de sus competidores. En sectores donde muchas innovaciones no se traducen en una patente, las marcas constituyen incluso un indicador útil para medir la innovación.

Esta capacidad de las marcas para capturar el valor de la innovación ayuda a explicar por qué ocupan un lugar cada vez más relevante dentro de los activos intangibles de las empresas. Paradójicamente, una parte importante de ese valor permanece invisible para la propia contabilidad. El Global Intangible Finance Tracker 2025, elaborado por Brand Finance y utilizado como referencia por la OMPI, estima que el 83% del valor intangible de las empresas no está reflejado en sus estados financieros. Entre esos activos invisibles se encuentran, precisamente, las marcas construidas a lo largo de años de inversión, innovación y reputación.

Las marcas suelen verse como el final del proceso productivo, cuando en realidad forman parte de su origen. Son el mecanismo que permite a las empresas recuperar el valor de la innovación, diferenciarse de sus competidores y seguir invirtiendo en nuevos productos. En economía suele decirse que los mercados funcionan mejor cuando la información fluye. Las marcas cumplen precisamente esa función: condensan años de innovación, inversión y calidad en una señal que ayuda a millones de consumidores a tomar decisiones todos los días.

Quizá ese sea su verdadero valor invisible. No radica únicamente en distinguir un producto o un servicio, sino en hacer posible que el valor creado por la innovación llegue al mercado. En una economía donde los activos intangibles adquieren un papel cada vez más relevante, comprender el valor económico de las marcas no es solo una cuestión de propiedad intelectual; es una condición para entender cómo se genera riqueza, cómo compiten las empresas y cómo se construye el crecimiento de las naciones.