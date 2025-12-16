México: “Abrazos, pero también balazos”

Con cabeza fría, la Presidenta Sheinbaum, dio mañanera respuesta ante la ofensiva de Washington del Presidente Trump que declara armas de destrucción masiva al fentanilo y al calificar como terroristas a quienes la contrabandean a Estados Unidos los amenaza con ir por ellos en acciones extraterritoriales.

Y pareció confirmar la hipótesis de Ariel Moutsatsos en el espacio de Joaquín López Dóriga de que allá en la Unión Americana no tienen claro lo que significa la amenaza que violaría el territorio de México.

Sugirió la Presidenta, algo similar a la política de México del actual Gobierno de la República para combatir a los cárteles: “abrazos, pero también balazos” que atiende las causas, pero también, poco a poco, desmantela las estructuras criminales.

Peligrosa ley de rentas en CDMX

Han empezado a nuevas versiones de la presunta iniciativa del Gobierno de CDMX con el ambicioso título de “Ley de Rentas Justas y Razonables” que parece amenazar a la propiedad inmobiliaria capitalina.

Advierten que parece amagar con legalizar la plaga de despojos de edificios y viviendas que el Gobierno no atiende lo suficiente, pues de los centenares de denuncias, se han resuelto muy pocas.

Otra hipótesis afirma que al fijar límites a las rentas de viviendas y edificios particulares, el equipo de la Jefa de Gobierno parece olvidar que se intentó hace 85 años y generó el problema de rentas congeladas

que contribuyó al terrible deterioro del primer cuadro de la Capital de la República.

Apretarle las tuercas a los gobernadores

Para muchos gobernadores ha resultado cómodo que el Gobierno Federal aplica programas para aliviar problemas que, en estricto rigor, ellos tendrían que atender.

No se trata de la coordinación para la seguridad, sino de problemas desatendidos que ya empezaron a crear conflictos locales que crean dificultades políticas y sociales para el Gobierno Federal.

Quizá es tiempo de exigirles más a los gobernadores comodinos y darles un sofocón con la toda la fuerza del poder presidencial, pues inestabilidades locales es lo que menos necesita México para enfrentar los retos futuros.

NOTAS EN REMOLINO

La licitación convocada por la Secretaría de la Defensa Nacional para reparar y dar mantenimiento a su flota de helicópteros, la cual se ha utilizado intensivamente, con el consiguiente desgaste. Quizá sería tiempo de destinar una partida presupuestal para renovar las flotas aéreas militares ... Las investigaciones de accidentes aéreos son tan rigurosas que, hechas rápidamente, lleva cuando menos seis meses averiguar las causas. Es temerario e innecesario que se inventen hipótesis ... El asesinato del exfuncionario de seguridad del gobierno estatal es un ejemplo la violencia que azota a Colima, una de las entidades más pequeñas de la República ... “Tiempo: lo que los hombres siempre trata de matar, pero acaba por matarlos”, dijo Herbert Spencer ...