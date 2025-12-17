Petro promete reforma tributaria sobre “megarricos”

Aunque la semana pasada se hundió en las comisiones económicas del Congreso la ley de financiamiento que pretendía cubrir 16.3 billones de pesos colombianos del Presupuesto General de la Nación, este miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que habrá una reforma tributaria sobre los “megarricos del país”.

Mediante su cuenta en X aseguró que con este proyecto que significaría recibir ingresos a través de más impuestos para la clase alta colombiana se despejarían los peligros y la economía del país sería muy poderosa y en beneficio del pueblo, de la producción, el trabajo, y la equidad social.

El anuncio de la tributaria lo hizo para informar que será uno de los mecanismos que ayudarán a que la deuda del país continúe disminuyendo.

Aseguró que su Gobierno ha corregido la deuda que estaba en altos niveles desde el Gobierno de Duque y que ahora está dentro de los estándares del Marco Fiscal.

“El déficit fiscal subiría a 7.5% del PIB en el año 2026, solo si no se hace una reforma tributaria; y una reforma tributaria en Colombia, para no aumentar la desigualdad social debe hacer sobre los ingresos y fortunas de los megarricos del país”, dijo Petro.

En medio de los aprietos fiscales que enfrenta el país, el Gobierno ha insistido en que la mejor forma para proteger las finanzas y garantizarlos recursos es mediante una reforma tributaria.

Aunque tanto a finales de 2024 como a finales de este año el Congreso ha hundido dos leyes de financiamiento propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro, el jefe de Estado insiste que este es el mecanismo más adecuado para saldar la deuda fiscal, que calificó de “alta y peligrosa”.

Petro insistió que esta reforma con la que pretenden recaudar más dinero a través de nuevos impuestos devolvería al país el superávit fiscal que se perdió hace una década.

Pese al déficit fiscal que a traviesa el país, que según estimaciones del Gobierno cerraría el año en 6.2% el PIB, el mandatario aseguró que la deuda neta de Colombia está dentro del marco fiscal, también aseguró que el recaudo tributario reacciona positivamente.

“La economía crece bien y productivamente, incrementando puestos de trabajo. La variable más importante en una economía son los puestos de trabajo, porque del trabajo nace exclusivamente la riqueza”, refirió.

Justamente en la tarde del martes, el Ministerio de Hacienda ofreció detalles de cómo cerraría el país en materia fiscal. En un nuevo comunicado mejoró la proyección del déficit fiscal y estimó que este cerrará en 6.2% del PIB.

Esta proyección del Gobierno, coincide con la proyección dada a finales de noviembre por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf.

Además, aseguró que la deuda neta se ubicaría cerca del ancla fiscal, en 57.3% del PIB, 4.1 puntos porcentuales menos de lo inicialmente estimado.

El su más reciente informe, el Carf mostró que el balance primario ajustado por ciclo económico para este 2025 será deficitario, ubicándose en -2.9% del PIB, por encima de -2.7% registrado a finales de la década de 1990.

De acuerdo con el Carf no se observaba un desempeño fiscal tan bajo desde 1998.