Meta prepara lanzamiento

Meta Platforms, la empresa propietaria de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, alista el lanzamiento de sus primeros modelos de inteligencia artificial, con planes de ofrecer algunas versiones como código abierto, de acuerdo con un reporte de Axios.

Alexandr Wang, el director de inteligencia artificial de Meta Platforms, busca que sus modelos de IA sean ampliamente accesibles, centrándose en el uso por parte de los consumidores en lugar de solo gobiernos o empresas, a diferencia de competidores como Anthropic y OpenAI, de acuerdo con fuentes anónimas con conocimiento del asunto.

Algunos de los nuevos modelos más importantes de Meta seguirán siendo de propiedad privada, lo que señala un cambio hacia una estrategia más híbrida.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), el administrador de 13 terminales aéreas en México, propondrá a sus accionistas el pago de un dividendo por un monto de 4,900 millones de pesos (276 millones de dólares) el cual será liquidado en dos exhibiciones.

El operador aeroportuario no dio detalles sobre el monto por acción que entregará de este dividendo, pero sí dijo que el primer pago se llevará a cabo el 31 de mayo de este año y el segundo el 30 de noviembre, cada uno por un total de 2,450 millones de pesos (138 millones de dólares).

El dividendo tendrá que ser aprobado por los accionistas de OMA durante su asamblea general anual ordinaria que se llevará a cabo el 24 de abril.

Tiendas 3B, una minorista de bajo costo en México y que cotiza en el mercado bursátil estadounidense, planea elevar en 48% su inversión en 2026 para acelerar su expansión y capitalizar la demanda de consumo, en un contexto de expectativas de recuperación moderada de la economía.

La minorista prevé ejercer gastos de capital (capex) por aproximadamente 5,250 millones de pesos (alrededor de 295 millones de dólares) este año, por encima de los 3,549 millones de pesos invertidos en 2025, cifra que representó 4.5% de sus ingresos el año pasado, según de acuerdo con su informe anual.

3B prevé inaugurar hasta 630 unidades en 2026, por encima de las 574 tiendas abiertas en 2025. 3B contaba con 3,346 unidades al cierre del año pasado. La minorista de bajo costo está incrementando su apuesta en medio de la expectativa de los analistas de un repunte moderado de la economía mexicana, sustentado en buena parte en la revisión positiva del T-MEC.

Henkel, una compañía de productos de consumo e industriales, anunció la adquisición de Olaplex, una marca premium de cuidado del cabello, en una operación valuada en 1,400 millones de dólares.

La adquisición fue aprobada en unanimidad por el consejo de administración de Olaplex, así como por Advent, el accionista mayoritario, a través de la firma de un consentimiento por escrito para comprometerse con la aprobación de la operación.

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