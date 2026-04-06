Títulos de Chedraui con bajo rendimiento en BMV en 2026

Las acciones de la minorista mexicana, Grupo Comercial Chedraui, presentan un bajo rendimiento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en lo que va de 2026, lastradas por un entorno macroeconómico adverso en México que ha afectado al sector de consumo, así como por las políticas migratorias de Estados Unidos.

Los títulos de la emisora, que opera 840 tiendas en México y Estados Unidos, cayeron 3.63% el lunes, a 103.16 pesos por unidad, con lo que apuntaron su peor caída intradía desde el 14 de octubre de 2025, cuando retrocedieron 4.28 por ciento.

En lo que va del presente año, los papeles de la compañía apuntan un descenso de 16.35 por ciento.

La minorista, que tiene negocios como Tienda Chedraui, Super Chedraui, Súper Che, Supercito y Tiendas Arteli, perdió 19,348 millones de pesos en valor de capitalización el lunes para llegar a 99,007 millones.

La inflación anual en México se aceleró al 4.63% en marzo, superando las expectativas y el rango objetivo del banco central. Este incremento en los precios, particularmente en alimentos procesados y servicios, erosiona el poder adquisitivo de los clientes de las tiendas de autoservicio.

“El consumo en México se ha visto afectado por una caída interanual en las remesas cuando se convierten a pesos. Las remesas en pesos se contrajeron por la apreciación del ‘súper peso’, lo que reduce el flujo de efectivo disponible para las familias que dependen de estos recursos para sus compras básicas”, afirmó Barclays.

Añadió que el panorama para Chedraui se ve influenciado por factores macroeconómicos en México, como la inflación anual y las elevadas tasas de interés, factores que han limitado el gasto de los consumidores.

No obstante, consideraron que Chedraui se mantiene como una de las opciones con mayor potencial de recuperación según el precio objetivo fijado por los analistas.

Anticipan menor consumo

Chedraui anticipó una reducción en el consumo de su división Chedraui USA (que incluye marcas como Smart & Final y El Super). Esto se atribuye principalmente a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, las cuales han generado incertidumbre y una caída en el consumo del sector hispano en dicho país.

Analistas de Banorte, aseguraron que de cara a 2026, la guía apunta a un escenario de crecimiento moderado apoyado en eficiencias operativas en México y en la normalización de costos en Estados Unidos asociados al nuevo Cedis.

Añadieron que el principal reto será sostener la disciplina en gastos y recuperar la demanda estadounidense, donde las ventas han caído. “Adicionalmente, la combinación de un consumo más débil, una política migratoria más restrictiva y un entorno cambiario desfavorable podría continuar presionando el desempeño en esta región y, por ende, el crecimiento consolidado”.

“Chedraui complementa su operación con su división inmobiliaria, que administra los centros comerciales donde tiene varias de sus tiendas. Con una estrategia enfocada en precios competitivos, surtido amplio y experiencia de compra diferenciada, mantiene una sólida posición de liderazgo, combinando crecimiento rentable, expansión internacional y eficiencia operativa”, detalló Actinver.