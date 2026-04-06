Bloqueos carreteros por parte de transportistas y agricultores se reducen a la mitad en todo México

Los bloqueos de carreteras por parte de transportistas y agricultores que se efectuaron este día se redujeron a la mitad en toda la República Mexicana, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

La dependencia federal precisó que a las 18:00 horas de este lunes 06 de abril, sólo se tenía reporte de cinco bloqueos en carreteras de cinco entidades por parte de integrantes de las organizaciones referidas

Destacó que la intervención institucional y los mecanismos de diálogo implementados por el Gobierno de México, lograron liberar seis de los 11 bloqueos carreteros que se tenían en nueve estados del país.

Las autoridades federales han mantenido coordinación permanente con gobiernos estatales y representantes de los sectores involucrados, buscando la menor afectación a la ciudadanía, respetando el derecho a la libre manifestación.

En este tenor, el Gobierno de México exhorta a integrantes de las organizaciones que aún mantienen bloqueos a acudir a las vías institucionales de diálogo y a liberar las vialidades para evitar afectaciones a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito en las carreteras del país.

La Segob detalló los bloqueos carreteros que continuaban a las 18:00 horas: