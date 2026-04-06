Peso registró su cuarta jornada con avances frente al dólar

El peso mexicano se apreció frente al dólar el lunes y registró su cuarta jornada de avances.

La divisa local ganó terreno impulsada por un mayor apetito por activos de riesgo después de que se dio a conocer que Estados Unidos e Irán estudian un plan para poner fin a la guerra.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) la divisa se ubicó en un nivel de 17.7669 unidades por dólar, una ligera apreciación de 0.36% o 6.48 centavos en la primera jornada de la semana.

Con dicho resultado, el peso apuntó su cuarta jornada con avances frente al billete verde y acumula una apreciación de 2 por ciento. En el último mes, la moneda se aprecia 0.21% y en el año avanza 1.34 por ciento.

En la canasta amplia de principales cruces, las únicas divisas depreciadas fueron el peso colombiano con 0.88%, el shekel israelí con 0.42%, la rupia de Indonesia con 0.22% y el yen japonés con 0.03 por ciento.

Mientras que las divisas más apreciadas fueron el rublo ruso con 1.32%, el florín húngaro con 0.99%, el sol peruano con 0.81%, el rand sudafricano con 0.72% y la corona noruega con 0.63 por ciento.

Enfrentamiento podría llegar a su fin

Gabriela Siller, directora de Análisis para Banco Base, escribió que “la apreciación del peso se debe a un retroceso del dólar, ante especulación de que pronto podría lograrse un cese al fuego en la guerra de Medio Oriente”.

Agregó que los líderes de Irán están trabajando junto a otros países mediadores en la región para alcanzar un cese al fuego de 45 días, lo que envía la señal de interés por evitar un escalamiento de la guerra.

Sin embargo, detalló que la guerra continúa y el desempeño de los mercados dependerá de lo que se anuncie en las próximas horas, por lo que no puede descartarse volatilidad.

Especialistas de Banorte afirmaron que las últimas noticias apuntan a poca probabilidad de una resolución rápida en la región. “Esta situación pudiera mantener la dinámica reciente en donde el dólar ha sido uno de los pocos espacios beneficiados del contexto”.

Pero de extenderse el conflicto, “una probable validación del sesgo hawkish en bancos centrales desarrollados también pudiera generar efectos limitando un alza más fuerte en el dólar. De manera general, se ha presentado una depreciación más fuerte en las divisas de economías más expuestas al desabasto regional, lo cual explica parcialmente la resiliencia relativa del peso mexicano en el spot”.

Dólar cae ligeramente

El dólar apuntó una caída marginal en la jornada de este lunes, debido a un cambio en el sentimiento de riesgo global y factores políticos en Estados Unidos.

El Índice Dólar (DXY), cayó 0.05% a 99.98 unidades el lunes; no obstante, en lo que va del año avanza 1.68 por ciento.

La expectativa de un posible alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha reducido la demanda del dólar como activo de refugio.

La desescalada de tensiones geopolíticas incentiva a los inversionistas a buscar activos de mayor riesgo en lugar de conservar dólares.