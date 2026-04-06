Bolsas mexicanas frenan alza de 3 días consecutivos

Las bolsas de valores de México cerraron la primera sesión de la semana a la baja y cortaron con tres días consecutivos, al tiempo que los inversionistas incorporaron datos locales y esperan nuevas noticias sobre el desarrollo del conflicto en Medio Oriente.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en 68,986.63 puntos, un retroceso de 1.03%, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores descendió 0.95% a 1,377.35 unidades.

Los indicadores registraron su primera caída tras tres sesiones al alza, luego de reanudar operaciones después de las festividades de Semana Santa. La semana previa, que fue más corta, avanzaron más de 4%, su mejor desempeño en ocho semanas.

Los operadores incorporaron que la inversión fija bruta en México presentó en enero su primera baja en cuatro meses, mientras que el consumo privado registró el mismo mes su mayor descenso en 13 meses. En tanto, las ventas de vehículos ligeros dentro del país crecieron 2% en marzo.

Dentro del IPC, que agrupa a las 35 empresas más bursátiles de la BMV, 32 de las 35 emisoras terminaron en terreno negativo.

Destacaron las caídas de la minorista Chedraui que retrocedió 3.67% hasta los 103.16 pesos por acción, Pinfra, el mayor operador de autopistas de cuota en México, que descendió 3.15% y la aerolínea de bajo costo Volaris, de recién incorporación al índice, que perdió 2.83 por ciento.

En el ámbito internacional los inversionistas asimilaron probabilidades de un alto al fuego en el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, ante reportes de que las negociaciones habrían avanzado en ese sentido.

“La realidad es que nos estamos acercando, con suerte, a algún tipo de solución”, dijo Ryan Detrick, estratega jefe de Mercado de Carson Group. Desafortunadamente, no será hoy. Pero creo que los inversionistas perciben que hay más diálogo entre ambas partes”.

Nasdaq enrachado

En Estados Unidos, los tres principales índices accionarios avanzaron ligeramente, con el S&P 500 y el Nasdaq hilando su cuarto día consecutivo de ganancias, sus rachas ganadoras más largas desde enero.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 0.35% hasta los 46,669.39 puntos, mientras que el S&P 500 ganó 0.45% en 6,611.99 enteros y el Nasdaq avanzando 0.54% hasta los 21,996.34 unidades.

Siete de los 11 sectores que componen el S&P 500 registraron ganancias en el día, destacaron el sector de consumo discrecional que avanzó 0.80% y el sector de energía que repuntó 0.77 por ciento. El sector de servicios públicos (-0.43%) fue el de peor comportamiento en el día.