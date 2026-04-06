Donald Trump habla con los astronautas de Artemis II: "Han hecho historia"

El presidente Donald Trump llamó y felicitó el lunes a los astronautas de Artemis II que sobrevolaron la Luna, asegurándoles que hicieron "historia".

"Son pioneros modernos, todos ustedes", les dijo Trump, antes de iniciar una conversación con los tres tripulantes estadounidenses y un canadiense, que están en una histórica misión de 10 días alrededor del satélite natural de la Tierra.

"Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo", les dijo. "Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso".

"Estados Unidos no tendrá rival en el espacio ni en nada de lo que estamos haciendo, y seguiremos liderando todo este camino hacia las estrellas, este increíble viaje hacia las estrellas", les dijo Trump en la llamada.

Luego, procedió a hacerles preguntas a los astronautas sobre la cara culta de la Luna y cómo se sintieron al estar incomunicados con la Tierra durante esa parte del vuelo espacial.

"Dije una corta oración, pero luego seguí. Estaba realizando observaciones científicas", respondió el piloto Victor Glove.

El canadiense Jeremy Hansen, primer astronauta de su nacionalidad en alcanzar la Luna, agradeció a Trump por el "liderazgo espacial" estadounidense y pidió que haya esfuerzos para llegar a una "meta beneficiosa" para ambos países.