Menores entregas de Tesla en I Trim. 26 hacen caer sus títulos

Las acciones de Tesla cayeron por segunda sesión consecutiva el lunes profundizando las pérdidas registradas el jueves, luego de que las cifras de entregas de vehículos del primer trimestre estuvieron por debajo de lo esperado por el consenso de analistas.

El precio de los títulos de la empresa fundada y dirigida por Elon Musk cerraron en 352.82 dólares el lunes, una caída de 2.15%, aunque más temprano en la sesión llegaron a caer cerca de 4% en Wall Street.

El jueves, las acciones de Tesla retrocedieron 5.42 por ciento. Con la caída registrada el lunes, la empresa acumuló una pérdida de 7.46% en el valor de sus acciones.

La caída de dos días equivale a una pérdida de 106,719 millones de dólares en valor de mercado, con lo que la capitalización de Tesla se redujo a 1.324 billones de dólares; sin embargo, se mantiene como la décima empresa pública más valiosa del mundo, según Companies Market Cap.

El fabricante de vehículos eléctricos entregó 358,023 autos en el primer trimestre, por debajo de las estimaciones de analistas de 372,160. El déficit aumentó las preocupaciones sobre el desempeño de la compañía a corto plazo.

Este bajo rendimiento se atribuyó a la disminución de los incentivos en Estados Unidos y al aumento de la competencia global.

Máxima precaución

En un informe publicado el lunes, el analista Ryan Brinkman, del banco de inversión JPMorgan, reiteró su recomendación de venta para Tesla y fijó un precio objetivo de 145 dólares por acción, lo que implicaría un desplome de 60% respecto a su cotización actual.

El analista señaló que las entregas del primer trimestre estuvieron poco más de 7.5% por debajo de su pronóstico de 385,000 vehículos.

“Continuamos viendo un gran potencial a la baja de 60% hasta nuestro precio objetivo de 145 dólares para diciembre y aconsejamos a los inversionistas abordar las acciones de Tesla con un alto grado de cautela”, comentó Brinkman.

Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos han caído casi 22% en lo que va de 2026.