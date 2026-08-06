Dron con explosivo impacta en avión

Leipzig. Alemania consideró el miércoles como "una nueva dimensión de amenaza" el hallazgo de un dron con explosivos en un aeropuerto estratégico para la OTAN y los envíos a Ucrania, país al que Berlín brinda un firme respaldo desde el inicio de la invasión rusa.

En Alemania, el embajador ucraniano señaló a Moscú desde la primera hora del incidente en una entrevista con la cadena de televisión Welt TV.

“¿Quién más podría ser aparte de Rusia?”, lanzó Oleksii Makeiev.

La alerta en el aeropuerto de Leipzig-Halle, en el este de Alemania, comenzó poco antes de la medianoche del martes, cuando el tráfico aéreo quedó interrumpido durante dos horas, después del hallazgo de un dron que, según anunciaron los investigadores alemanes, transportaba un “artefacto explosivo no identificado”, que fue desactivado.

Un avión tuvo que abortar su aterrizaje programado en el aeropuerto de Leipzig-Halle y después chocó en el aire con un objeto desconocido, pero más tarde aterrizó sin contratiempos en otro lugar, informó el gobierno.

Imágenes de agencias de prensa grabadas de noche mostraron vehículos de policía, de bomberos y un robot de desactivación de bombas circulando por la pista, muy cerca de un avión de la compañía ucraniana de carga Antonov Airlines y no muy lejos de un aparato de carga alemán DHL.

Un avión "aparentemente chocó" con otro objeto en el momento de volver a ganar altitud tras no haber podido aterrizar en el aeropuerto de Leipzig/Halle, temporalmente cerrado antes del hallazgo del dron, confirmó el Ministerio del Interior alemán.

Un avión de pasajeros procedente de Mallorca, así como varios aviones de carga que se dirigían allí, tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos.

Pese al impacto, el avión pudo aterrizar en el aeropuerto de Hanóver, a 200 km al noroeste del de Leipzig/Halle, que también es utilizado por el Ejército alemán, la OTAN y para el transporte de carga con destino a Ucrania, precisó el portavoz del ministerio, Leonard Kaminski, en rueda de prensa en Berlín.

El ministro del Interior de Alemania Alexander Dobrindt, consideró como “una nueva dimensión de amenaza”.

“Nada en este asunto sugiere la acción de un aficionado. Nos enfrentamos a una amenaza híbrida profesional, a la que tendremos que seguir haciendo frente”.

Coche-bomba

El director ejecutivo de una fábrica rusa de drones quedó gravemente herido por la “explosión de un coche”, anunció el miércoles la prensa estatal, en lo que parece el segundo intento de asesinato en días de un responsable de defensa en Rusia.

Vladimir Tkachuk, de 35 años, es el director ejecutivo (CEO) de Uraldronzavod, una empresa fabricante de drones con sede en Ekaterimburgo.

De acuerdo con el diario ruso Kommersant, su automóvil Mercedes explotó en la localidad de Bolshoi Istok, a las afueras de Ekaterimburgo.

El atentado tuvo lugar el martes, según un bloguero ruso especializado en temas bélicos, pero los detalles no se conocieron hasta un día después y fueron difundidos por los medios de comunicación rusos.

El conductor, descrito también en algunos informes como un guardaespaldas, murió en el acto, publicó Mash, un medio con fuentes en los servicios de seguridad.