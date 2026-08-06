Ven incentivos para autocensura por lineamientos de audiencias

La propuesta de nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias es insuficiente para combatir la desinformación y podría generar incentivos para la autocensura en los medios de comunicación debido al contexto de debilitamiento institucional y la falta de autonomía del nuevo órgano regulador, advirtió la doctora Grisel Salazar, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

Dicha académica explicó que, aunque la ley otorga autonomía técnica y de gestión a la CRT, ésta forma parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), integrada al Poder Ejecutivo federal, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la independencia con la que resolvería controversias cuando los defensores de las audiencias de radio y televisión no cumplan con su función.

Además, expresó reservas sobre la consulta pública anunciada para discutir los lineamientos.

Debaten

Por otro lado, la Comisión Permanente debatió los Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Por un lado, legisladores de Morena, PT y aliados defendieron que la medida busca autorregular contenidos, garantizando ética, defensorías y diferenciación entre opinión, información y publicidad, sin recurrir a la censura.

En contraste, la oposición (PAN, PRI y MC) alertó que esto atenta contra la libertad de expresión, otorgando al Estado el control narrativo y facilitando la censura.

Finalmente, se propuso buscar soluciones legales que protejan a las audiencias sin perjudicar la labor periodística.