Irán reconoce dificultades para comunicarse con líder supremo

Teherán. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, señaló ayer 05 de agosto, que la comunicación con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, es “muy difícil en este momento”.

Mojtaba Jamenei, que resultó herido en el ataque estadounidense-israelí contra Irán que el 28 de febrero desencadenó la guerra en Oriente Medio, no ha sido visto en público desde que sucedió a su padre Alí Jamenei, que murió en el mismo ataque.

“Es muy difícil comunicarse con él en este momento, pero, en cualquier caso, su presencia es una fuente de fuerza muy grande para nosotros que nos permite seguir adelante”, dijo Pezeshkian durante un discurso televisado.

Mojtaba Jamenei se ha comunicado mediante declaraciones escritas, pero su bajo perfil en un momento en el que Irán está en conflicto con Estados Unidos ha dado pie a especulaciones sobre sus relaciones con otros altos cargos.

Aun así, Pezeshkian defendió al líder y sostuvo que ha mantenido con él reuniones fructíferas.

Desacuerdo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país discrepa del plan respaldado por Estados Unidos que prevé el desarme del movimiento islamista Hamás y la posterior retirada de Israel del territorio palestino.