Imputan a detenido en campo de Trump

Los Ángeles. El exmilitar armado detenido en un campo de golf propiedad de Donald Trump en California el domingo, dos días antes de una visita del presidente estadounidense al lugar, enfrenta cargos federales y debe comparar ante la justicia, anunciaron autoridades.

Jeanine John Taele, de 38 años, fue imputada por posesión de un fusil de cañón corto no registrado, un delito castigado con hasta 10 años de prisión. Un juez federal de Los Ángeles decidirá si puede ser puesto en libertad bajo fianza o no.

“Si bien aún estamos investigando los motivos de este individuo, agradecemos que fuera detenido antes de la visita del presidente”, dijo el fiscal federal para la región de Los Ángeles, Bill Essayli, en un comunicado publicado a última hora del martes.

El sospechoso es un veterano del ejército estadounidense, antiguo miembro del Cuerpo de Marines, que fue enviado a Irak y Afganistán entre 2008 y 2010 y fue condecorado con varias medallas honoríficas, según medios estadounidenses.

Las autoridades no han aportado elementos que demuestren que buscara atentar contra Trump.

“Pero no hay margen para el error, en particular a la luz de los anteriores intentos de asesinato contra el presidente”, insistió el subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles, Patrick Gandy, quien prometió una “investigación exhaustiva”.

Investigación

Taele despertó sospechas el viernes en el campo de golf de Rancho Palos Verdes, según la demanda en su contra. Fue visto “con un auricular”, “tomando fotos y videos de las actividades de planificación de la seguridad” por agentes federales encargados de preparar la visita presidencial.

Destinada a recaudar fondos para el Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, la cena de Trump en su campo de golf transcurrió sin contratiempos el martes por la noche.