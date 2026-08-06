UNAM va por tres auditorías a examen

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que tras las irregularidades detectadas en la aplicación del examen de ingreso 2026, decidió terminar de manera anticipada el contrato con Territorium Life, S.A.P.I de C.V, empresa encargada de aplicar la prueba, además de que alista tres auditorías.

El abogado General de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, detalló que por orden del rector Leonardo Lomelí Vanegas se pedirá la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar la aplicación del primer examen, además de que se realizará otra interna y una tecnológica, de común acuerdo con la empresa.

“No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco ningún interés en acusar sin evidencia. Justamente por eso hemos llegado a las decisiones de llevar a cabo auditorías con los entes especializados”, dijo Concha Cantú en conferencia de prensa.

Por su parte, el secretario Administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, recordó que el contrato con Territorium Life se formalizó el 23 de marzo de 2026 con los siguientes términos financieros y operativos:

Alcance: un mínimo de 154 mil y un máximo de 385 mil aspirantes. Costo unitario: $227.85 pesos más IVA ($264.31 total) por cada aspirante. Por lo que el monto pagado a la fecha es de 69 millones 189,760.38 pesos.

Por otro lado, explicó que la aplicación del próximo Examen de Control no se cobrará a los aspirantes y será financiada con recursos propios de la UNAM.