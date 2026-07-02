La IA “te escucha” mejor que Recursos Humanos

Levante la mano quien ha sufrido de burnout laboral o ha tenido un jefe tóxico. Sí, yo también… y varias veces. Y no, nunca me apoyaron las empresas.

¿Esto qué tiene que ver con la Inteligencia Artificial? Hace tiempo, escribí sobre personas que comenzaban a usar la IA para pedir consejos emocionales. En aquel momento, la pregunta era si un chat podía sustituir a un psicólogo. Hoy, la pregunta es distinta: ¿la IA está escuchando mejor que el área de Recursos Humanos de muchas empresas? Para responderla, primero necesitamos un poco de contexto.

La Organización Mundial de la Salud reconoce el burnout laboral (agotamiento físico, mental y emocional provocado por estrés crónico en el trabajo) como un problema en ascenso, que no ha sido gestionado adecuadamente. Mientras tanto, el reporte State of the Global Workplace 2026 de Gallup calcula que cuatro de cada diez trabajadores en el mundo viven estrés diario.

Creo que muchos se sentirán parte de estas cifras. Pero la reflexión que hoy quiero compartir no es el ascenso de esos números y sus síntomas, si no algo que no aparece en las estadísticas: cómo se está llevando esto a la Inteligencia Artificial.

"Yo reporté por años a un jefe acosador y tóxico. Terminé despedida y señalada, porque otras empresas declinaban contratarme por "conflictiva", me recordó una amiga con la que trabajé hace años. Yo viví algo similar, cuando en Recursos Humanos me recomendaron "no acusar a mi jefa", porque nadie me iba va a creer.

Hasta hace pocos años, si no tenías un abogado, un sindicato o algún aliado dentro de la empresa, muchas veces solo quedaba renunciar o soportar la situación. Hoy, la IA ha abierto una puerta distinta: orientar, ayudar a ordenar ideas y ofrecer un primer espacio de escucha a quienes viven sobrecarga, acoso o injusticias laborales.

Pregunté a ChatGPT y Gemini las consultas más frecuentes que le hacen respecto al tema y me dio datos interesantes: "¿Tengo burnout o solo estoy cansado?" "¿Mi jefe es tóxico o estoy exagerando?", "¿Cómo denuncio este conflicto sin sufrir represalias?", "¿Cómo renuncio sin sentir culpa?”, "¿Qué hago si Recursos Humanos no me cree?”

Y luego, está el humor y el sarcasmo, que muchas veces es solo otra forma de sobrevivir: pedir ideas para poner en ridículo al jefe machista, cómo vengarse del compañero tóxico, planear una renuncia épica o redactar correos de denuncia que probablemente nunca se enviarán...

En otras palabras, la IA parece funcionar también como ese amigo que escucha sin interrumpir y que no irá a contarlo a los demás. Claro, ya sabemos que esto no significa reemplazar a un psicólogo, hacer denuncias formales, ni mucho menos evitar una cultura organizacional sana. Pero sin duda, la IA está "escuchando"...

¿Y México?

De acuerdo con el Observatorio de Salud Mental Laboral y Organizacional de la Ibero, los trastornos mentales vinculados al trabajo son la tercera causa más común de enfermedad en México. Y el Barómetro de Salud Mental de los Trabajadores calcula que 49% de los colaboradores reporta sentir tensión en su entorno laboral.

Sin duda, un escenario para analizar, pues aunque desde 2019 existe la NOM-035, una norma que obliga a las empresas a identificar y prevenir riesgos psicosociales como el estrés crónico, el burnout, las cargas excesivas de trabajo, el liderazgo tóxico y la violencia laboral, en la práctica, muchos trabajadores siguen recurriendo a la IA para asesorarse, desahogarse, entender sus derechos, e incluso, sentirse acompañados.

Hice una breve encuesta entre 5 amigos que sé que tienen demasiado estrés laboral o jefes poco empáticos. Todos, sin excepción, me confesaron que sí han consultado a la IA para saber qué hacer y con quién recurrir. ¿Por qué no pedir apoyo a un colega o área de RH? "Perdería el tiempo", me confiesa una.

¿Entonces?

Lo paradójico es que muchas empresas en todo el mundo invierten millones en software para medir productividad, automatizar procesos con IA o evaluar desempeño, mientras sus empleados terminan recurriendo a un chat gratuito para preguntar algo tan básico como: “¿Es normal sentirme estresado todos los días en mi trabajo?”

Que la Inteligencia Artificial esté aprendiendo a responder preguntas sobre salud mental, ya no es tan relevante, como el hecho que la IA está entendiendo un tema que muchas organizaciones no han podido resolver... Porque si un trabajador siente que una máquina lo escucha mejor que su jefe, el problema ya no es tecnológico: es profundamente humano.

P.D. Si la IA está ocupando un espacio de “escucha”, vale la pena preguntarnos cómo usarla de manera responsable. Hoy hablamos del problema. En la próxima ocasión, de algunas herramientas creadas con IA para apoyar la salud mental (como la mexicana Mindsurf) y de cómo facilitan el acceso a apoyo profesional.