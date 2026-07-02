Bolsa mexicana perfila segundo día seguido de avance tras datos de empleo débiles en EU

Las bolsas de valores de México operan con ganancias la mañana del jueves. Los índices locales perfilan un segundo día de avances, apoyados por cifras débiles de empleo en Estados Unidos que reducen la posibilidad de un aumento de tasas de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.46% a 67,555.50 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.52% a 1,358.04.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice S&P/BMV IPC, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos de FEMSA, con una ganancia de 1.78% a 228.17 pesos, seguidos por los de la minera Peñoles, con 1.70% a 783.92 pesos, y Cemex, con una ganancia de 1.69% a 21.72 pesos.

El ⁠crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado el mes pasado y los datos de mayo se revisaron a la baja. Las nóminas no agrícolas crecieron en 57,000 puestos solamente, luego de un incremento revisado a la baja de 129,000 en mayo.