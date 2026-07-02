Google pierde batalla contra multa récord impuesta por la UE en materia de competencia

Google, de Alphabet, perdió este jueves ⁠su larga batalla contra una multa récord impuesta por la Unión Europea por usar su sistema operativo móvil Android para bloquear a sus rivales, en una sentencia que impulsará probablemente la ofensiva europea contra las grandes tecnológicas.

La Comisión ⁠Europea, el organismo regulador de la competencia ⁠de la UE, ha multado a Google con miles de millones de euros por varias infracciones en los últimos 15 años, pero los casos se han prolongado en tribunales por los recursos presentados por el gigante de las búsquedas.

La multa por Android se impuso en 2018, un año después de que la Comisión penalizara a Google con 2,420 millones de euros (2,770 millones de dólares) por utilizar su servicio de comparación de precios para obtener una ventaja desleal sobre sus rivales. Google perdió el recurso en 2021.

El recurso de apelación de este caso se prolongó más tiempo. La Comisión multó a Google con 4,340 millones de euros por acuerdos que obligaban a los fabricantes de móviles a preinstalar Google Search, el navegador Chrome y la tienda de aplicaciones Google Play en sus dispositivos Android, e impedían que utilizaran sistemas de la competencia.

Posteriormente, una corte de primera instancia redujo la multa a 4,100 millones de euros en 2022. Google recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, el máximo tribunal de Europa, que se puso del lado de la autoridad de competencia de la UE.

"Se desestima el recurso interpuesto por Google y su empresa matriz, Alphabet, contra la sentencia del Tribunal General, confirmándose así la sanción impuesta por el abuso de posición dominante de Google Search en el contexto del sistema operativo Android", afirmaron los jueces.

Un portavoz de Google señaló que la sentencia no tuvo ⁠en cuenta su inversión para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable ⁠y gratuito.

"En cualquier caso, adaptamos nuestros acuerdos ⁠para cumplir con la decisión ‌inicial ya en 2018, y seguimos centrados en la innovación continua y la apertura para nuestros ⁠usuarios, socios y desarrolladores", señaló Google.

Google acumula cerca de 11,000 millones de euros en multas de la UE durante la última década por diversas infracciones de la legislación de competencia. Aunque la multa récord por prácticas anticompetitivas supone menos del 3% de los beneficios anuales de Alphabet, la derrota podría animar a otros reguladores y empresas a reclamar una indemnización a Google.

La derrota en el caso de los comparadores de precios ha dado lugar a una avalancha de demandas contra Google por parte de empresas que reclaman indemnizaciones por valor de miles de millones de ⁠dólares en media docena de países.

Un tribunal sueco condenó el miércoles a Google a pagar unos 1,500 millones de dólares en concepto de indemnización a PriceRunner, una empresa de comparación de precios que ahora es propiedad de Klarna.