Tesla deja atrás caída de 2025 y aumenta 25% sus ventas mundiales en 2T

El fabricante de automóviles estadounidense Tesla anunció este jueves que entregó más de 480,000 vehículos en todo el mundo durante el segundo trimestre, 25% más que a principios de 2025, cuando la imagen de la marca se vio afectada.

Según su sitio web, la compañía, que no publica datos geográficos, entregó exactamente 480,126 vehículos a sus propietarios entre abril y junio.

Esta cifra supera la estimación consensuada de los analistas de FactSet (401,000 unidades) y la estimación elaborada por la propia compañía (406,024 unidades).

Los analistas de Deutsche Bank esperaban la entrega de 416,000 vehículos durante este período, señalando que Europa fue el principal motor de crecimiento (aproximadamente un +40%), seguida de China.

Las ventas en América del Norte, por el contrario, se desplomaron, retrocediendo 21 por ciento.

Numerosos incentivos para la compra de vehículos eléctricos, en particular un crédito fiscal federal de 7,500 dólares, fueron eliminados por el gobierno de Donald Trump.

Las ventas de Tesla se vieron afectadas durante el primer semestre del año anterior por el aumento de la competencia, pero, sobre todo, por la colaboración del propietario de la empresa, el magnate Elon Musk, con Trump y gobierno de extrema derecha en Europa.

Por consiguiente, Tesla fue blanco de actos de vandalismo, llamados al boicot y protestas.

Musk y Trump se han distanciado desde hace aproximadamente un año.

En el segundo trimestre de este año, la compañía con sede en Austin, Texas, produjo 451,758 vehículos en todo el mundo, en comparación con los 410,244 del año anterior.