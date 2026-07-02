Peso mexicano se aprecia frente al dólar tras cifras débiles de empleo en Estados Unidos

El peso mexicano se aprecia ante al dólar la mañana de este jueves. La divisa local avanza tras la publicación de datos de empleo débiles en Estados Unidos que reducen la preocupación por la inflación y la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) suba la tasa de interés.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4515 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.5485 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 9.70 centavos, equivalentes a 0.55 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5693 unidades y un nivel mínimo de 17.4353. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, pierde 0.70% a 100.68 unidades.

El ⁠crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado el mes pasado y los datos de mayo se revisaron a la baja. Las nóminas no agrícolas crecieron en 57,000 puestos solamente, después de un incremento revisado a la baja de 129,000 en mayo.

"La apreciación del peso mexicano ocurre a la par de un debilitamiento del dólar, que sufre su mayor caída ⁠diaria desde el 6 de mayo después de la publicación del reporte de nóminas no agrícolas de junio en Estados Unidos", destacó en un reporte la firma local Banco Base.

Las guerra en Oriente Medio ha generado presiones inflacionarias por medio de alza en los precios de los combustibles. Los operadores han estado aumentando las apuestas por tasas de interés más altas en Estados Unidos, pero estos datos matizan un poco esa posibilidad.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó ayer que los riesgos de inflación se habían atenuado, lo que redujo un poco el nerviosismo. Warsh también dijo que seguirá firme con el objetivo de 2% y decepcionará a quien espere una política monetaria más laxa.