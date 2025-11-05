Hartazgo es el riesgo más peligroso

Explicables los rápidos reflejos del Gobierno de la República ante el reto político que significó el asesinato del alcalde de Uruapan que, por las circunstancias de Michoacán, de pronto se convirtió en expresión del hartazgo de una sociedad que hace años es expoliada por las bandas del crimen organizado.

Explicable también la rápida reacción de la Presidencia a la interpretación y exacta de los hechos que presentó el Gabinete de Seguridad, pues el hartazgo de los michoacanos exigía respuesta, ya que no es la única entidad sofocada por el crimen organizado.

Al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia la presencia de miembros del gabinete presidencial, los recursos que reasignarán los diputados de alguna manera tienen el objetivo de sembrar esperanza en las entidades también exhaustas por el saqueo del crimen organizado.

Trump: no nos alegremos de sus derrotas

Muchos, aquí en México, nos alegramos por las derrotas propinadas a los republicanos por márgenes superiores al 50 por ciento en las elecciones de dos gubernaturas, la alcaldía de Nueva York y el aplastante triunfo de 64 por ciento para la redistritación en California.

Desde la mañana la narrativa de los medios “trumpistas” criticó a los votantes de los cuatro Estados, alegando que no supieron por qué votaron, toda vez que ellos pagarán el costo de no reflexionar su voto y decretaba que habían votado por el comunista.

Tal narrativa muestra cuánto calaron las cuatro derrotas. Creo que nosotros no debemos alegrarnos, porque, si ahora es cauteloso y mezcla declaraciones rijosas con elogios, qué dirá y hará contra México si ve amenazada su mayoría en el Congreso.

Oscuros de la transición en el IPN

En las transiciones de un gobierno a otro, siempre han existido aquellos que ofrecen pagar de inmediato facturas que pasan a la responsabilidad del nuevo gobierno, con descuento que ellos ingresarán a sus cuentas personales.

Pero hasta ahora las instituciones académicas habían tomado medidas para evitar tales abusos, razón por la cual entristece que en el IPN hayan ido más allá en el cobro de factura por honorarios profesionales.

Hace poco más de una semana que el acreedor acudió a cobrar su factura por un caso que ganó para el Poli, pero ¡sorpresa! No le pidieron comisión, le dijeron que según los libros de institución ya había sido cobrada. Al insistir, le sugirieron no insistir, porque la cobró alguien importante. ¡Qué tristeza!

NOTAS EN REMOLINO

Haiga sido como haiga sido, el incidente con un sujeto ebrio no puede ser ignorado. ni siquiera por razones ideológicas. ¿Alguien en Palacio ha reflexionado sobre lo que pasaría en México si la Presidenta sufriera un atentado? ... En el foro de la comisión presidencial para la reforma electoral celebrado en Tabasco, personajes locales proponen eliminar el fuero legislativo. ¿Coincidencia? ... Cierto, en Italia no se ha eliminado a las mafias, pero si violan la ley, los encarcelan ... Consejo para políticos de Konrad Adenauer: “En política, lo importante no tener la razón, sino que se la den a uno” ...