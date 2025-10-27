Amazon planea recortar hasta 30,000 puestos de trabajo corporativos a partir del martes, ya que la empresa trabaja para reducir gastos y compensar el exceso de contratación durante el pico de demanda de la pandemia.

La cifra representa un pequeño porcentaje de los 1.55 millones de empleados totales de Amazon, pero casi el 10% de los aproximadamente 350,000 empleados corporativos de la empresa.

Representaría el mayor recorte de empleo en Amazon desde que se eliminaron alrededor de 27,000 puestos de trabajo desde finales de 2022.

Heineken México ha colocado a la descarbonización como un eje de su estrategia ambiental, estableciendo objetivos claros, como son llegar a cero emisiones netas en Alcances 1 y 2 para 2030 y en toda la cadena de valor para 2040.

La compañía ha mapeado todas las etapas del proceso de elaboración de su cerveza, desde la agricultura y la producción, hasta el envasado, transporte y refrigeración para identificar dónde reducir emisiones (conocida como: Del campo al bar).

En agricultura, por ejemplo, de 2021 a la fecha, se ha impulsado el fortalecimiento de las capacidades de los agricultores, promoviendo la adopción de buenas prácticas ambientales, sociales, económicas y de gestión. Actualmente 90 de sus productores cuenta con la certificación Farm Sustainability Assessment por la SAI (Sustainable Agriculture Initiative) lo que se ha traducido en la implementación de fertilizantes de alta tecnología, que se traducen en una menor huella de carbono en más de 30,000 hectáreas.

Conscientes de que la descarbonización es un trabajo colaborativo, la compañía decidió enfocar la edición 2024 de su programa Heineken Green Challenge en este eje.

Infosel, una compañía de la industria de la información y tecnología, dio un paso adelante en la promoción de su nuevo Asesor Inteligente, que es una herramienta potenciada con IA para transformar la manera en que los inversionistas analizan la información sin sustituir el juicio humano.

Recientemente proyectado en las pantallas de Nasdaq en Times Square, este hito simboliza la llegada de una nueva era en donde la IA servirá al inversionista al amplificar su visión, precisión y velocidad de reacción, sin complicaciones técnicas.

Estados Unidos estableció una asociación de 1,000 millones de dólares con Advanced Micro Devices para construir dos supercomputadoras que abordarán grandes problemas científicos que van desde la energía nuclear a los tratamientos del cáncer o la seguridad nacional.

Estados Unidos está construyendo las dos máquinas para asegurarse de que el país disponga de suficientes superordenadores para llevar a cabo experimentos cada vez más complejos que requieren el procesamiento de enormes cantidades de información. Las máquinas pueden acelerar el proceso de realizar descubrimientos científicos en áreas en las que Estados Unidos está centrado.

