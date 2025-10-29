Monociclo

Más de 40 colectivos y cooperativas pesqueras de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz alertaron sobre los impactos de la actividad petrolera en el Golfo de México. Señalaron que la explotación petrolera destruye ecosistemas, desplaza comunidades y contamina playas, afectando directamente a quienes dependen del mar para subsistir. Las agrupaciones exigieron a la presidencia de Palacio Nacional implementar un modelo de desarrollo sostenible que proteja el entorno marino y los medios de vida de las comunidades costeras. Hicieron el llamado antes de la COP-30 en Brasil, enfatizando que “el Golfo no puede seguir siendo zona de sacrificio”.