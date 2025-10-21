Mago

Noroña no aguantó más y tras la presión mediática sobre sus viajes en avionetas privadas y clase de lujo, así como su casa valuada en 12 millones de pesos, el senador pedirá licencia hoy, 21 de octubre del 2025. Aunque aún expondrá sus razones, no queda de lado el mensaje que desde Palacio se dio sobre que el pueblo decidirá y, si Morena es el pueblo…

Malabarista

Con un alza de 118% en la extorsión, así como de las desapariciones de 88.1%, entre 2024 y 2025, el primer año de la Jefa de Gobierno Clara Brugada debe analizarse, advierte México Evalúa. “Aunque las cifras oficiales muestran disminución de delitos del fuero común, esto podría reflejar disciplina criminal más que eficacia institucional”, concluye.

Hombre bala

El exalcalde de Huautla, Hidalgo recibió sentencia por 10 años de prisión por peculado agravado, debido al desvío de más de 20 millones de pesos de recursos públicos a través de empresas fachada. Un pequeño paso para eliminar un flagelo que ascendió a 54,000 millones de pesos en los últimos tres años para el fisco.