Invertirán 2,000 millones de pesos para evitar inundaciones

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una inversión de más de 2,000 millones de pesos para obras de drenaje en Iztapalapa que evitarán inundaciones.

“Y les quiero decir que tan solo para Iztapalapa más de 2,000 millones de pesos vamos a invertir sobre todo en obras de drenaje para que no se inunde Iztapalapa y ese es un recurso muy importante: solo para Iztapalapa más de 2,000 millones.

“Y lo decimos porque son obras que luego no se ven porque están en el subsuelo, pero que ustedes van a enterarse de todo y vamos a poder tener las condiciones de disfrutar. Y así, más y más obras para transformar esta gran ciudad”.

Durante un almuerzo y recorrido de trabajo por la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa, donde se ubican las colonias Ejército de Oriente, El Paraíso, Álvaro Obregón, La Joya y Agua Prieta, entre otras, explicó que dichas obras forman parte del paquete de 2,026 que están en proceso o por iniciar y que son de todo tipo a cargo de su gobierno en la capital del país.

“Justamente el título de este día con el que almorzamos, un almuerzo de año nuevo en Iztapalapa y recibimos el año con 2,026 obras para recibir el año 2026. Eso significa que al menos 2,026 obras llevamos a cabo en toda la Ciudad de México y eso me da mucho gusto informarles”.

La mandataria capitalina detalló las obras de agua y drenaje en construcción en la Ciudad de México.

“Tres, estamos construyendo también obras de agua y drenaje. Miren, 310 obras para rehabilitar 310 pozos de agua en la Ciudad de México. Estamos modernizando, construyendo seis plantas potabilizadoras de agua en la ciudad; 34 kilómetros, 34 obras de líneas de distribución de agua; 10 kilómetros de colectores; 100 pozos de absorción en el programa de Acupuntura Hídrica; cinco pozos de tratamiento de aguas residuales.

“Es decir que vamos a recibir en unos días el año 2026 con más de 2,026 obras para la Ciudad de México”.

Por último, consideró importante difundir “cómo los gobiernos de la Transformación hemos invertido los recursos en obras y sólo estoy hablando de obras y de obras en general y obras para agua y drenaje”.

La mandataria también informó que se buscará rehabilitar 310 pozos de agua en la capital del país, además de la construcción de seis plantas potabilizadoras de agua.